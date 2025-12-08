Así crecerá Marbella en Nagüeles: más de 700 viviendas, zonas verdes, viales y un hotel de lujo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella dio luz verde en su última reunión a la recuperación del Plan Parcial de Arroyo de ... la Cruz, un proyecto de los años 90, que junto a los existentes para las zonas de Marbería y Las Monjas dibujarán el crecimiento de la ciudad en esta zona de Nagüeles. Los tres planes suman una superficie superior a los 570.000 metros cuadrados, en los que se levantarán 705 viviendas, una zona comercial, áreas de esparcimiento, zonas verdes, equipamientos públicos y viales.

Marbería: VPO, área comercial y más

Con una superficie total de 318.351 metros cuadrados en la zona oeste de Nagüeles, es el área más grande de las tres y la que más viviendas acogerá: 385, de las cuales 166 serán protegidas. Los criterios de ordenación responden a un modelo de desarrollo residencial-turístico de baja densidad.

Ampliar Plano del proyecto de desarrollo urbanístico de Marbería. SUR

La iniciativa de desarrollo urbanístico, cuyo plan de sectorización fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento en abril de 2024, incluye 71.000 metros cuadrados de sistemas generales libres que se disponen en torno a los dos parques fluviales que coinciden con los arroyos existentes en la zona. Además, habrá 2.300 metros cuadrados de uso comercial, más de 52.000 para zonas verdes, ocio y esparcimiento de los vecinos y otros 12.000 de equipamientos públicos.

Arroyo de la Cruz: 232 viviendas y hotel

El Plan Parcial rescatado por el Ayuntamiento abarca un área de 154.000 metros cuadrados en esta zona situada al sur de la autopista y muy próxima al entorno de La Meridiana. El proyecto se encuentra al 50 por ciento de su tramitación gracias al paso dado por el Ayuntamiento al rescatarlo, ya que se han conservado actos administrativos. La 'contrapartida' es que al regirse por la ley vigente en el momento en el que se inició su tramitación no habrá reserva para VPO.

Ampliar Plano del Plan Parcial de Arroyo de la Cruz. SUR

Las 232 viviendas que se contemplan, que serán tanto plurifamiliares como unifamiliares, serán de renta libre, y junto a ello habrá un hotel de lujo con pocas habitaciones de una gran marca internacional que ocupará 52.000 metros cuadrados.

Además, el planeamiento reserva 40.000 metros cuadrados para sistemas generales de espacios libres en este plan cuya ejecución supondrá 96,2 millones de euros de inversión entre los proyectos residencial y hotelero (90) y las infraestructuras (6,2).

Las Monjas: Vegetación, viales y 88 casas

De los tres proyectos de desarrollo urbanístico de la zona de Nagüeles, el más pequeño es el del Plan Parcial de Las Monjas. El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) prevé 141 viviendas, pero el proyecto opta por aumentar la edificabilidad y hacer menos unidades: 88 en total, en dos áreas de 44 cada una, todas unifamiliares y adosadas la mitad de ellas. Las dos áreas residenciales ocuparán 61.781 de sus 98.118 metros cuadrados.

Ampliar Plano del Plan Parcial de Las Monjas. SUR

Hasta 20.839 metros cuadrados serán áreas libres y 1.775 estarán dedicados a equipamientos e infraestructuras, incluidos los educativo (1.000) y los de carácter cultural social (176). La ejecución del Plan Parcial de Las Monjas permitirá completar la malla urbana en esta zona, con un viario primario que conectará el nudo de la autovía colindante con Arroyo de las Piedras con con el resto de urbanizaciones hasta el límite norte del sector, que entroncará con la zona con la que limita con una glorieta, al igual que la intersección con la calle Calomela de la urbanización Arroyo de las Piedras.

Además, la ejecución de este plan permitirá ordenar una singular urbanización y conservar la vegetación, de manera especial la masa de pinos existente en la zona sur del sector y la doble alineación de cipreses en el sureste. Las zonas verdes actuarán como elementos de protección de la autovía y del cauce y la ribera del arroyo de Nagüeles, disminuyendo su contaminación acústica y ambiental.