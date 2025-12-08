Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zona de Arroyo de la Cruz, donde se levantarán 232 viviendas y un hotel de lujo. Josele

Así crecerá Marbella en Nagüeles: más de 700 viviendas, zonas verdes, viales y un hotel de lujo

El Ayuntamiento de Marbella tramita tres planes para el desarrollo de un área de más de 570.000 metros cuadrados en Marbería, Arroyo de la Cruz y Las Monjas

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:04

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella dio luz verde en su última reunión a la recuperación del Plan Parcial de Arroyo de ... la Cruz, un proyecto de los años 90, que junto a los existentes para las zonas de Marbería y Las Monjas dibujarán el crecimiento de la ciudad en esta zona de Nagüeles. Los tres planes suman una superficie superior a los 570.000 metros cuadrados, en los que se levantarán 705 viviendas, una zona comercial, áreas de esparcimiento, zonas verdes, equipamientos públicos y viales.

