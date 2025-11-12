Se crea una plataforma en Marbella para facilitar la contratación de artistas locales y reducir los trámites burocráticos

El Ayuntamiento de Marbella ha respaldado una nueva plataforma que surge con el objetivo de agilizar la contratación de artistas locales y eliminar trabas burocráticas. ... El concejal de Juventud, Alejandro González, ha presentado la iniciativa junto a su impulsor, Miguel Ortiz, y ha señalado que «es una herramienta muy útil que va a permitir a estos profesionales trabajar legalmente y acceder a más oportunidades, tanto con el Consistorio como con empresas privadas».

Ha precisado que «los trámites administrativos pueden ser un obstáculo porque nos encontramos con jóvenes, sobre todo aquellos que están comenzando, que quieren participar en eventos, pero al no estar dados de alta como autónomos no pueden hacerlo» y ha indicado que «ahora se les ofrece una solución real para romper ese muro y agilizar todo el proceso».

La plataforma cuenta con más de 30 artistas registrados, entre los que hay cantantes, bailarines, grafiteros, fotógrafos y creadores de contenido

El edil ha explicado que la plataforma «cuenta ya con más de una treintena de usuarios registrados, entre ellos cantantes, bailarines, grafiteros, fotógrafos, creadores de contenido y otros perfiles relacionados con este ámbito», y ha añadido que «es un proyecto que no solo impulsará el trabajo de los artistas, sino que servirá además como un catálogo al que podremos acudir para programaciones municipales o actividades organizadas por otras delegaciones». Ha asegurado que «en Marbella hay mucha creatividad y queremos que tenga visibilidad, por lo que este tipo de propuestas son muy positivas».

«Es una plataforma de artistas y para artistas, y nuestro objetivo es que los usuarios puedan centrarse en su talento y no en el papeleo» Miguel Ortiz Impulsor de la plataforma

Ortiz, por su parte, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento y ha subrayado que «nuestro objetivo es que los artistas puedan centrarse en su talento y no en el papeleo» y ha detallado que pueden registrarse a través de la web dealtamente.com y la empresa se encarga de gestionar su alta temporal, facturación y asesoramiento legal o fiscal cuando sea necesario.

«Queremos evitar que se sientan desorientados o desprotegidos cuando comienzan» ha afirmado, al tiempo que ha destacado que «ahora podrán facturar legalmente y obtener soporte profesional, sin tener que asumir los costes de hacerse autónomos desde el primer día». Además, ha resaltado que «es una plataforma hecha por artistas y para artistas, porque sabemos lo que se siente cuando tienes una oportunidad para actuar o participar en un evento y la burocracia te frena».