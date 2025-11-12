Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Juventud, Alejandro González, ha presentado la iniciativa junto a su impulsor, Miguel Ortiz. SUR

Se crea una plataforma en Marbella para facilitar la contratación de artistas locales y reducir los trámites burocráticos

La iniciativa pretende facilitar el cumplimiento de los trámites legales y poder contratar con el Ayuntamiento y con empresas

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:49

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha respaldado una nueva plataforma que surge con el objetivo de agilizar la contratación de artistas locales y eliminar trabas burocráticas. ... El concejal de Juventud, Alejandro González, ha presentado la iniciativa junto a su impulsor, Miguel Ortiz, y ha señalado que «es una herramienta muy útil que va a permitir a estos profesionales trabajar legalmente y acceder a más oportunidades, tanto con el Consistorio como con empresas privadas».

