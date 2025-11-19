Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha presentado el evento junto a su promotor, el peluquero Jorge Peña, y la presidenta de la asociación, María José Rodríguez. Josele

Los cortes de pelo solidarios vuelven el día 23 a San Pedro Alcántara

El evento será a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple, y habrá actuaciones musicales, clases de deporte funcional y juegos y espectáculos para los niños

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:10

El bulevar de San Pedro Alcántara albergará este domingo, 23 de noviembre, la sexta edición de 'Cortes Solidarios', una iniciativa promovida por el peluquero Jorge ... Peña en beneficio, en esta ocasión, de la Asociación de Esclerosis Múltiple del municipio. La jornada, que se desarrollará desde las 09.30 horas, contará con una amplia programación de actividades lúdicas, culturales y de ocio para todas las edades, con el objetivo de recaudar fondos para los servicios que presta este colectivo.

