Los cortes de pelo solidarios vuelven el día 23 a San Pedro Alcántara

El bulevar de San Pedro Alcántara albergará este domingo, 23 de noviembre, la sexta edición de 'Cortes Solidarios', una iniciativa promovida por el peluquero Jorge ... Peña en beneficio, en esta ocasión, de la Asociación de Esclerosis Múltiple del municipio. La jornada, que se desarrollará desde las 09.30 horas, contará con una amplia programación de actividades lúdicas, culturales y de ocio para todas las edades, con el objetivo de recaudar fondos para los servicios que presta este colectivo.

El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha subrayado «el compromiso del Ayuntamiento con los eventos solidarios» y ha afirmado que «esta cita se ha consolidado en el calendario local gracias a su carácter altruista, al esfuerzo de sus promotores y a la implicación de numerosos colaboradores y voluntarios». Asimismo, ha agradecido «el impulso del organizador y el trabajo que realiza la entidad social para mejorar la calidad de vida de sus usuarios y sus familias».

Por su parte, Peña ha recordado que «empezamos hace seis años con esta idea y cada edición se destina a una causa diferente» y ha detallado que el programa se desarrollará durante todo el día, con el protagonismo de los cortes de pelo solidarios, ofrecidos por una quincena de peluqueros al precio simbólico de seis euros.

Para los más pequeños, habrá castillos hinchables, circuitos de bicis, gafas de realidad virtual y un show infantil

A lo largo de la jornada también habrá clases de deporte funcional, actuaciones musicales de Los Piratas, Juanjo Alcántara, Eva Piñero, Miguel Lejía y la banda de rock RokingerZ, además de sesiones de DJs y propuestas infantiles como castillos hinchables, circuitos de bicis, gafas de realidad virtual y el show de Mimosín.

40 socios y 24 usuarios

Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple, María José Rodríguez, ha agradecido «esta muestra de solidaridad que nos permitirá seguir prestando servicios fundamentales como fisioterapia, atención psicológica, terapia domiciliaria o transporte adaptado».

Ha añadido que «somos 40 socios y 24 usuarios», y ha remarcado que la asociación cuenta con el apoyo de entidades como la Fundación Global Gift, que cede su espacio en Casa Ángeles, y el Ayuntamiento, que facilita la sede municipal en el centro cívico Ana Ortega de Divina Pastora. Desde la organización y el Consistorio se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe activamente en esta jornada solidaria.