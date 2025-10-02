Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y el edil de Deportes, Lisandro Vieytes, junto al presidente del Club San Pedro Atletismo, Antonio García. SUR

Más de 800 corredores de todas las edades se darán cita el 12 de octubre en la Carrera Urbana de San Pedro

La cita, cuyas inscripciones siguen abiertas, se desarrollará en el paseo marítimo sampedreño con un marcado acento solidario

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:32

Comenta

Más de 800 corredores de todas las edades se darán cita el próximo 12 de octubre, a partir de las 10.00 horas en el ... paseo marítimo sampedreño, en la XXIX edición de la Carrera Urbana de San Pedro Alcántara. El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha destacado durante la presentación la labor que realiza del Club San Pedro Atletismo, organizador del evento, y ha subrayado que el objetivo de la prueba «no es solo la competición, sino disfrutar de un momento deportivo agradable».

