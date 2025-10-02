Más de 800 corredores de todas las edades se darán cita el 12 de octubre en la Carrera Urbana de San Pedro

Más de 800 corredores de todas las edades se darán cita el próximo 12 de octubre, a partir de las 10.00 horas en el ... paseo marítimo sampedreño, en la XXIX edición de la Carrera Urbana de San Pedro Alcántara. El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha destacado durante la presentación la labor que realiza del Club San Pedro Atletismo, organizador del evento, y ha subrayado que el objetivo de la prueba «no es solo la competición, sino disfrutar de un momento deportivo agradable».

El edil, que ha estado acompañado del teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y del presidente de la entidad, Antonio García, ha señalado que el Ayuntamiento «colabora con la organización a nivel logístico y con la cesión de material» y ha animado a los vecinos a participar en esta cita, «que confirma a San Pedro como referente en la celebración de eventos deportivos».

Por su parte, el teniente de alcalde sampedreño, quien ha recordado que se trata de «una prueba popular consolidada», ha incidido en que «refleja el trabajo constante del club y la afición al atletismo en la ciudad». La competición, incluida en las actividades deportivas con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro, rendirá homenaje a Julio García Cruz, presidente fundador del club fallecido en 2015 y se disputará en 18 categorías masculinas y femeninas con distintos distancias adaptadas a cada modalidad.

Inscripciones, camiseta de regalo y carácter solidario

El presidente del club ha explicado que la carrera contará con distancias adaptadas a todas las edades y ha informado de que actualmente hay más de 400 inscritos y la previsión de alcanzar los 800 participantes. García ha detallado que todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa y que habrá trofeos para los cinco primeros de cada categoría, premios especiales para la carrera absoluta y sorteos en redes sociales.

Asimismo, ha aludido al carácter solidario de la prueba, que contará con una barra organizada por la Asociación Arama de Marbella y la recogida de calzado usado para la Asociación Luna Blanca, que lo destina a proyectos en Senegal. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web del club. La entrega de dorsales se realizará desde las 08.00 horas del día de la prueba en el Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara o en los días previos en el Polideportivo El Arquillo.