Un concierto de Pitingo dará la bienvenida a la Navidad este viernes en San Pedro
El núcleo sampedreño y Nueva Andalucía tendrán este viernes 28 la inauguración del alumbrado, mientras en Marbella será al día siguiente
Marbella
Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:58
San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía inaugurarán mañana viernes, día 28 de noviembre, sus iluminaciones navideñas, con un Gran Concierto de Navidad a cargo del ... artista Pitingo, y una tarde festiva para las familias, respectivamente, entre otras actividades. En el caso de Nueva Andalucía, comenzarán a las 17.30 horas, en el Parque Infantil Miguel de Cervantes. La jornada incluirá animación, castillos hinchables y diversas atracciones pensadas para los más pequeños.
Asimismo, el Coro Rociero de la Virgen Madre interpretará una selección de villancicos tradicionales y, posteriormente, la Zambomba 'Mar y Bella Navidad' ofrecerá un espectáculo musical centrado en los ritmos populares propios de estas fechas. Además, los asistentes podrán disfrutar de churros con chocolate y de diferentes puestos de dulces típicos, como buñuelos, algodón de azúcar y palomitas. El momento central del programa será el encendido de la iluminación, previsto para las 19.30 horas, que marcará el inicio oficial de la Navidad.
Agenda en San Pedro y Marbella
En el caso de San Pedro Alcántara, la agenda arrancará a las 18.00 horas, con el pasacalles Hadas de la Luna, con salida desde la Plaza de la Iglesia y recorrido por el centro hasta llegar a la avenida Marqués del Duero. Además, habrá un 'flashmob' de Navidad, con la participación de las asociaciones de vecinos El cruce y Arcos Blancos y del gimnasio New Gym Aerosport. El encendido oficial tendrá lugar a las 20.00 horas y le seguirá la actuación de Pitingo.
Marbella inaugurará su iluminación el sábado día 29 de noviembre, dentro de una agenda que comenzará con el pasacalles Hadas de la Luna, a partir de las 18.30 horas, con salida desde la plaza Santo Cristo y recorrido por el centro histórico hasta llegar a la avenida Ramón y Cajal. El desfile contará con el acompañamiento de las academias de baile Mi Lema, Alba Urbano, Danza Marbella, María La Flamenca, New Dance, Gema Piña y Muévete. El encendido del alumbrado tendrá lugar a las 20.00 horas, en la avenida Ramón y Cajal, y estará seguido del concierto de la Gran Zambomba Flamenca 'Vienen de Jerez', con los artistas invitados Capullo de Jerez, Maloko Soto, Diego Carrasco y Rafael Soto.
