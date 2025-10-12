Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Desde el 21 de septiembre Aventureros de Marbella ha organizado dos jornadas de limpieza en Sierra Blanca. SUR

Colectivos demandan el cuidado y la limpieza permanente de Sierra Blanca

Las organizaciones se quejan del «total abandono» de este espacio y de la falta de vigilancia y de mantenimiento y señalización de caminos

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:39

Comenta

«Sierra Blanca es pequeña, pero es maravillosa y vale la pena luchar por ella». Quien habla es Dolores Navarro, presidenta de Mujeres en las ... Veredas y seguramente una de las personas que mejor conoce este espacio, y que lamenta su «total abandono». Lo mismo opina José Manuel Tomillero, uno de los fundadores de Aventureros de Marbella, un colectivo que disfruta de Sierra de Blanca y que periódicamente organiza jornadas de limpieza.

