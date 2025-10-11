Cinco establecimientos malagueños son reconocidos en la Guía Michelin de los hoteles
La Fonda Heritage es el único en incorporarse al listado, en el que se mantienen Marbella Club, Villa Padierna, Finca Cortesín y La Zambra
Marbella
Sábado, 11 de octubre 2025, 00:54
La Fonda Heritage Hotel, Relais & Châteaux, el establecimiento boutique ubicado en el casco histórico de Marbella se ha incorporado a la lista de hoteles malagueños ... distinguidos con una Llave Michelin. Es la principal novedad para la provincia que deja la segunda edición de la versión hotelera de la Guía Michelin, que ha hecho pública la organización, y en la que se mantienen otros cuatro hoteles malagueños, mientras pierde su distinción el Nobu Hotel Marbella, en la Milla de Oro de la ciudad.
La lista la encabeza precisamente un alojamiento ubicado en esa misma zona, el Marbella Club Hotel, que inaugurara en 1954 el Príncipe Alfonso von Hohenlohe, y que consolida su presencia con Dos Llaves Michelin, convirtiéndose en el único hotel de Andalucía en alcanzar el segundo escalafón de estos reconocimientos. En el mismo nivel solo hay doce establecimientos más en España, cuatro de ellos en Mallorca, dos en Madrid, otros tantos en Galicia y los otros cuatro repartidos entre Barcelona, Huesca, Guipúzcoa y Valencia. Por encima de ellos, con Tres Estrellas Michelin, solamente hay cinco hoteles españoles, cuatro de ellos en provincias de interior y uno en las montañas de Tarragona.
En el listado de hoteles malagueños distinguidos con una Llave Michelin aparecen, además de La Fonda Heritage Hotel, Relais & Châteaux, el también marbellí Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort; Finca Cortesín, en Casares; y La Zambra Resort, en Mijas. La Fonda es el único hotel malagueño que se incorpora a la prestigiosa lista, y uno de los once que lo hace en España, que pasa de 80 a 91 establecimientos distinguidos con este reconocimiento que premia el servicio, la experiencia y la singularidad.
