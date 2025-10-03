El barrio Pilar-Miraflores de Marbella celebrará del 9 al 12 de octubre sus fiestas

Las tradicionales fiestas populares del barrio Pilar-Miraflores de Marbella se celebrarán del 9 al 12 de octubre y contarán este año con novedades como ... una Noche Joven, «gracias a la colaboración de la delegación municipal del área y dentro de una iniciativa que busca integrar a este sector de la población en este evento». Así lo ha explicado el concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, quien ha destacado durante la presentación de los actos que «se trata de una festividad muy esperada en nuestro municipio, con más de 40 años de historia».

Asimismo, ha apuntado que «contará con un completo y variado programa de eventos para todos los públicos, que culminará con la Misa y procesión en honor a la Virgen del Pilar el día 12, en torno a la cual siempre ha girado esta verbena». El edil, que ha destacado la labor llevada a cabo desde la Asociación de Vecinos Vázquez Clavel y su implicación tanto en este como en otros encuentros, ha apuntado que las actividades que se van a llevar a cabo «están diseñadas para el disfrute de los más pequeños, con juegos y atracciones infantiles, y para los mayores, que disfrutarán del baile».

Rodríguez ha señalado que los festejos arrancarán el día 9 con el alumbrado y la coronación de las reinas y damas, y la designación del Rey y la Reina Popular, además del pregón que correrá a cargo de Karina Parra, «una mujer muy vinculada a cada una de las fiestas de la ciudad». El edil ha animado a vecinos y visitantes de toda la ciudad «a que nos acompañen en actos como este, que mantienen vivas las tradiciones».

Concurso y actuaciones

Por su parte, el presidente de la asociación vecinal ha añadido que otra de las novedades de esta edición es «el concurso 'mi asociación', que surgió de un desafío de las madres durante los ensayos». «En este certamen, las señoras que sean madres tendrán que desfilar y responder a preguntas, prometiendo ser un evento muy divertido y simpático que tendrá lugar el jueves día 9».

Ha desgranado que la agenda continuará el viernes día 10 con las academias de baile y la actuación de un dúo y el sábado 11 «habrá una ofrenda floral a la Virgen en la capilla, de 10.00 a 14.00 horas, una paella popular a mediodía, la participación de Mimosín para los más pequeños, actuaciones de academias y la Noche Joven con dos DJ». Ya el día 12 «los asistentes podrán degustar chocolate con churros por la mañana, mimo para los más pequeños, la recuperación de la fiesta de la espuma, y culminará la festividad con la Misa y la Procesión de la Virgen del Pilar por la tarde», ha finalizado.