El barrio marbellí de La Patera celebra su tradicional Fiesta Infantil

La Asociación de Vecinos Fernando de los Ríos, con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella, celebrará este sábado día 25 su tradicional Fiesta Infantil, una ... cita que alcanza su quinta edición y que se ha convertido en un referente en el barrio de La Patera. El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha presentado hoy el evento junto a Miguel Ángel González 'Mimosín', que será el encargado de animar la jornada con uno de sus espectáculos.

El edil ha destacado que «se trata de una actividad totalmente gratuita, pensada para el disfrute de los más pequeños, pero también para que los mayores puedan compartir con ellos una tarde de diversión y convivencia vecinal». Ha detallado que la cita comenzará a las 17.00 horas en la calle Juanar, a las puertas de la sede de la asociación, y contará con castillos hinchables, animación, una yincana y juegos populares.

Asimismo, ha puesto en valor «la intensa labor que desarrolla el colectivo vecinal durante todo el año», con propuestas tan consolidadas como la Fiesta Ochentera, la Caminata Saludable, las actividades navideñas o los viajes socioculturales. «Agradecemos que también reserven un espacio especial para los más pequeños, no solo del barrio de La Patera, sino de toda la ciudad, que quieran sumarse y disfrutar de una tarde diferente en un ambiente familiar y alegre», ha añadido.

Por su parte, 'Mimosín' ha subrayado que «la idea es muy sencilla y divertida, que los niños sean los protagonistas y participen en un evento hecho para ellos, con juegos, animación y mucha ilusión» y ha animado a todos los vecinos a asistir. «Esperamos que Marbella se vuelque, que este espacio se llene de familias y que la diversión esté asegurada, porque lo importante es pasarlo bien», ha indicado.