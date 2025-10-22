Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, el artista 'Mimosín' y representantes vecinales han presentado la fiesta infantil. SUR

El barrio marbellí de La Patera celebra su tradicional Fiesta Infantil

la cita comenzará a las 17.00 horas en la calle Juanar, y contará con castillos hinchables, animación, una yincana y juegos populares

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:09

Comenta

La Asociación de Vecinos Fernando de los Ríos, con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella, celebrará este sábado día 25 su tradicional Fiesta Infantil, una ... cita que alcanza su quinta edición y que se ha convertido en un referente en el barrio de La Patera. El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha presentado hoy el evento junto a Miguel Ángel González 'Mimosín', que será el encargado de animar la jornada con uno de sus espectáculos.

