La 'Zambomba Navideña está organizada por la asociación de vecinos Antonio Maíz Viñals con la colaboración del Ayuntamiento. Josele

El barrio de Leganitos de Marbella celebrará el 7 de diciembre su tradicional 'Zambomba Navideña'

La cita se celebrará en la plaza José Antonio Pérez Cervera y contará con la actuación de tres formaciones flamencas

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:44

Comenta

El barrio de Leganitos de Marbella celebrará este domingo, 7 de diciembre, a partir de las 19.00 horas, una nueva edición de su tradicional ' ... Zambomba Navideña', organizada por la asociación de vecinos Antonio Maíz Viñals con la colaboración del Ayuntamiento. El evento tendrá lugar en la plaza José Antonio Pérez Cervera y contará con diversas actuaciones flamencas, así como con una barra a precios populares a cargo de la Hermandad de la Amargura.

