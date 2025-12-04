El barrio de Leganitos de Marbella celebrará el 7 de diciembre su tradicional 'Zambomba Navideña'

El barrio de Leganitos de Marbella celebrará este domingo, 7 de diciembre, a partir de las 19.00 horas, una nueva edición de su tradicional ' ... Zambomba Navideña', organizada por la asociación de vecinos Antonio Maíz Viñals con la colaboración del Ayuntamiento. El evento tendrá lugar en la plaza José Antonio Pérez Cervera y contará con diversas actuaciones flamencas, así como con una barra a precios populares a cargo de la Hermandad de la Amargura.

El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha destacado que «esta iniciativa, promovida por los propios residentes y coordinada por el colectivo y su junta directiva, se está consolidando como una de las celebraciones más entrañables del calendario navideño local». «Se trata de un encuentro intergeneracional que aúna música, tradición y convivencia, en el que participan tanto vecinos como ciudadanos de otros puntos de la ciudad», ha subrayado.

Autenticidad e implicación vecinal

El edil ha agradecido el esfuerzo de la organización y ha animado a sumarse a esta cita festiva. «Dentro del amplio programa de actividades navideñas que se desarrollan en nuestros barrios y distritos, esta zambomba destaca por su autenticidad y por la implicación vecinal que la hace posible año tras año», ha añadido Rodríguez.

Entre las actuaciones previstas se encuentran las de las formaciones flamencas 'Son del Puerto', 'José El Pirata' y los 'Barrichi Colorao', que ambientarán la velada. Por su parte, el presidente de la entidad vecinal, Manuel Sánchez, ha invitado a toda la ciudadanía a participar y ha añadido que se trata de «un evento que organizamos con mucha ilusión y que siempre ha contado con una gran acogida».