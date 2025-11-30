El Ayuntamiento renueva parques infantiles en Marbella, Nueva Andalucía y Puerto Banús

El Ayuntamiento de Marbella continúa avanzando dentro de su plan de modernización de las áreas infantiles del municipio, con actuaciones que suman 634 metros cuadrados ... de espacios renovados para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la experiencia de juego. El parque de Albatros, en Nueva Andalucía, «ha sido una de las actuaciones más destacadas y la última que hemos culminado, mientras que el de Naciones Unidas, en Puerto Banús, ya ha sido completamente renovado y los trabajos están continuando ahora en Río Huelo, en pleno núcleo urbano», según ha explicado el edil del ramo, Diego López.

En el caso de la zona infantil de Albatros, con una superficie de 252 metros cuadrados, se ha incorporado un columpio de cuatro plazas con silla de integración, se ha instalado un nuevo pavimento amortiguador continuo y de colores, tras crear un sistema de drenaje que evite futuros encharcamientos. En Naciones Unidas, con 130 metros cuadrados de superficie, se ha renovado el pavimentos, los juegos han sido restaurados o sustituidos y se ha instalado un amortiguador de colores.

En el caso de Río Huelo, que cuenta también con una superficie de 252 metros cuadrados, se está interviniendo en un área destinada a niños de menor edad, que servirá como complemento a la zona anexa para mayores de cinco años. La intervención incluye la instalación de un nuevo multijuego de mayor oferta lúdica y un balancín inclusivo, además de un pavimento de caucho continuo de colores, garantizando el cumplimiento de todas las normas de seguridad.

«Estamos reforzando el compromiso municipal con la creación de espacios públicos más seguros, accesibles y atractivos para las familias» Diego López Concejal de Obras

«En total, estas actuaciones suponen la renovación integral de 634 metros cuadrados de áreas de juego, reforzando el compromiso municipal con la creación de espacios públicos más seguros, accesibles y atractivos para las familias», ha resaltado el edil, quien ha subrayado que los 105 parques infantiles del municipio se actúa «prácticamente a diario, tanto en su limpieza como en su mantenimiento». Asimismo, López ha anunciado que el Ayuntamiento «seguirá trabajando en la mejora progresiva de los parques infantiles de toda la ciudad, ampliando y modernizando equipamientos para promover un entorno saludable y de calidad para la infancia».

Por su parte, la concejala de Nueva Andalucía, Vanessa Ortiz de Zárate, ha agradecido a la delegación el trabajo realizado y ha indicado que «nuestro compromiso se centra en el «patrimonio más importante que tenemos en Andalucía, que son nuestras familias y los más pequeños». «El objetivo primordial es que puedan disfrutar y que puedan jugar con garantía y divertirse en espacios que están creados para ellos», ha añadido.