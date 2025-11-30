Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los ediles Vanessa Ortiz de Zárate y Diego López en el parque de Albatros, en Nueva Andalucía. SUR

El Ayuntamiento renueva parques infantiles en Marbella, Nueva Andalucía y Puerto Banús

El Consistorio actúa en las áreas de juegos de Río Huelo, Albatros y Naciones Unidas

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella continúa avanzando dentro de su plan de modernización de las áreas infantiles del municipio, con actuaciones que suman 634 metros cuadrados ... de espacios renovados para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la experiencia de juego. El parque de Albatros, en Nueva Andalucía, «ha sido una de las actuaciones más destacadas y la última que hemos culminado, mientras que el de Naciones Unidas, en Puerto Banús, ya ha sido completamente renovado y los trabajos están continuando ahora en Río Huelo, en pleno núcleo urbano», según ha explicado el edil del ramo, Diego López.

