El Ayuntamiento remodela el campo de fútbol anexo Juan José Almagro con una inversión de 350.000 euros

El Ayuntamiento está ultimando la remodelación integral del campo de fútbol anexo Juan José Almagro, en San Pedro Alcántara, con una inversión de 351.000 ... euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La actuación, que forma parte del plan de mejora de instalaciones deportivas del municipio, contempla la renovación de más de 6.500 metros cuadrados de césped artificial, así como mejoras en el sistema de drenaje, el asfaltado de la superficie y la sustitución del equipamiento deportivo.

En este sentido, el concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha señalado que «esta intervención se enmarca en el plan integral de renovación de los campos de fútbol municipales, con el que queremos garantizar que al finalizar la legislatura todas las superficies estén completamente renovadas». Ha recordado que recientemente se ha entregado el campo de fútbol 11 Antonio Serrano Lima, y que también se han creado y modernizado otras instalaciones en San Pedro, como el pabellón Sergio Scariolo y las pistas de fútbol 5 y 7.

«Estamos cumpliendo con la hoja de ruta marcada desde el inicio del mandato, que incluye tanto la renovación de las infraestructuras existentes como la creación de nuevas dotaciones deportivas», ha afirmado Vieytes, quien ha subrayado también la importancia del contrato de mantenimiento de instalaciones, valorado en 7 millones de euros para los próximos cinco años.

Trabajos y plazos

El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha explicado que la intervención en el campo Juan José Almagro ha supuesto la retirada del antiguo césped artificial, muy deteriorado por el uso intensivo de los clubes de formación y la liga de fútbol aficionado, así como la pavimentación de toda la superficie con un nuevo asfaltado para resolver los problemas de encharcamiento.

«Además, se ha instalado una nueva red de riego con aspersores y cañones de mayor alcance, se han sustituido todos los parabalones y se ha renovado por completo el equipamiento, incluyendo porterías, banderines y demás elementos necesarios», ha indicado.

García ha añadido que «la instalación del nuevo césped comenzará en los próximos días y se prevé que el campo esté plenamente operativo a mediados de septiembre, en función de los plazos de ejecución y las condiciones del mes de agosto». Asimismo, ha avanzado que se procederá al pintado de toda la instalación en paralelo, como parte del plan de conservación. Finalmente, el teniente de alcalde ha destacado que con esta intervención «se da un paso más hacia el objetivo de contar con unas instalaciones modernas, seguras y de calidad para dar respuesta a la alta demanda deportiva de la zona».