Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, y el teniente de alcalde de San Pedro de Alcántara, Javier García, posan en el campo de fútbol. SUR

El Ayuntamiento remodela el campo de fútbol anexo Juan José Almagro con una inversión de 350.000 euros

Se prevé que las instalaciones estén plenamente operativas a mediados de septiembre

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:48

El Ayuntamiento está ultimando la remodelación integral del campo de fútbol anexo Juan José Almagro, en San Pedro Alcántara, con una inversión de 351.000 ... euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La actuación, que forma parte del plan de mejora de instalaciones deportivas del municipio, contempla la renovación de más de 6.500 metros cuadrados de césped artificial, así como mejoras en el sistema de drenaje, el asfaltado de la superficie y la sustitución del equipamiento deportivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  2. 2 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Monda
  4. 4 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  5. 5 Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista
  6. 6 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  7. 7 El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para solicitar una subvención de hasta 500 euros por el uso del taxi adaptado
  8. 8 El SEPE busca a más de 2.000 administrativos para trabajar por toda España
  9. 9 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
  10. 10 El Regional alerta de la gravedad de las fracturas en la cara por peleas en feria: «Se puede perder la visión de un ojo por un puñetazo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento remodela el campo de fútbol anexo Juan José Almagro con una inversión de 350.000 euros

El Ayuntamiento remodela el campo de fútbol anexo Juan José Almagro con una inversión de 350.000 euros