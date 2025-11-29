Angeles Muñoz pone en valor el trabajo conjunto del Ayuntamiento y el sector empresarial para que Marsella «siga siendo imparable»

La alcaldesa Ángeles Muñoz, ha destacado que Marbella «sigue batiendo récords en materia de turismo y empleo» y ha subrayado el trabajo conjunto del Ayuntamiento ... y el sector empresarial «para que la ciudad siga siendo imparable». La primera edil asistió anoche a la entrega de los XXV Premios CIT Marbella, que tuvo lugar en el Hotel Puente Romano, y resaltó la labor de los homenajeados, «por ser un claro ejemplo de los valores por lo que nuestro municipio es reconocido internacionalmente».

Así, señaló con respecto a Gastón Aigneren, de Exxacon, (Premio Empresario) que «es una figura clave en el ámbito inmobiliario donde su visión ha sabido consolidar una compañía, sobre todo en ese modelo innovador, sostenible y orientado en la calidad de vida». Sobre Bulding the Future (Premio Institución) puso el acento en su demostración de que el emprendimiento también puede ser motor de solidaridad, movilizando a más de 500 empresas para transformar la vida de personas en España y también en Uganda.

En esta edición han sido reconocidos Gastón Aigneren, de la promotora Exxacon, la organización sin ánimo de lucro Bulding the Future, Ironman Group y la agencia de marketing Pura Envidia

Asimismo, de Ironman Group (Premio Especial Luis Cierco a la Promoción Turística) agradeció que pensaran que «el primer lugar de toda España donde se podría celebrar el campeonato del mundo podría ser en Marbella» y por «haber realizado una prueba de grandísimo éxito que ha llevado el nombre de nuestra ciudad a lo más alto». Finalmente, sobre Pura Envidia (Premio Innovación Empresarial) señaló que con reconocidos «por representar la juventud y la innovación, siendo un talento vivo de Marbella».

Además, durante la velada, a la que también asistió el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carlos García, también se realizó un homenaje al exjefe de la Policía Local de Marbella, Javier Martín, jubilado recientemente.

Un cuarto de siglo

Por otra parte, durante la cita Muñoz señaló que «cumplir 25 años no es cosa pequeña y por lo tanto gracias a todos, a todos los que lo habéis hecho posible y por supuesto decir que lo que supone esta cena es el reconocimiento al talento de Marbella». A este respecto, añadió que «se hace a través de la innovación, del esfuerzo, y de un gran trabajo de nuestros empresarios».

«Tenemos el clarísimo ejemplo de cómo Marbella ha sabido reinventarse una y mil veces y, además, haciéndolo en el sentido correcto», recalcó, reconociendo que el empresariado de la localidad «es la espina dorsal que tiene esta ciudad» y agradeciendo la labor de Juan José González como presidente de CIT Marbella y de todo su equipo.