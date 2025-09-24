El Ayuntamiento de Marbella da marcha en la subida del IBI a los hoteles
El Consistorio hace los trámites para que el tipo impositivo vuelva a ser el anterior al incremento
Marbella
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:21
El Ayuntamiento de Marbella dará marcha atrás a la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los establecimientos hoteleros. El gobierno municipal «revertirá su ... planteamiento» y volverá a situar este impuesto en el nivel anterior a la subida, según ha anunciado el concejal de Hacienda, Félix Romero.
El edil y portavoz del gobierno municipal aseguró que la negociación con los empresarios del sector está «cerrada» y que el IBI se los hoteles se situará de nuevo en el nivel previo a la subida. El incremento de este impuesto provocó las quejas de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), que llegó a cifrar en casi un 54% la subida y aseguró que la medida era «desproporcionada y discriminatoria».
«Ante problemas que puedan afectar en un momento dado al funcionamiento de ese motor económico que es para Marbella el turismo, tenemos que ser especialmente sensibles»
Félix Romero
Concejal de Hacienda
Romero dijo que el asunto está «pendiente» de estudios y de la tramitación correspondiente para revertir el nuevo tipo impositivo y se mostró abierto a este tipo de modificaciones o rebajas impositivas cuando están alineadas con el «interés común» y «no afectan» a los servicios a públicos. «Hemos demostrado siempre que somos un gobierno dialogante», aseguró el portavoz.
Con respecto al caso del «tipo especial diferenciado» de los hoteles en el impuesto sobre inmuebles, el concejal de Hacienda justificó la decisión apelando a la importancia económica del sector: «Marbella es una potencia turística por encima de cualquier otra cuestión, y la Corporación ante problemas y planteamientos que puedan afectar en un momento dado al funcionamiento de ese motor económico que es para Marbella el turismo, tenemos que ser especialmente sensibles».
