La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, acompañada por el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha firmado el convenio con el hermano mayor de la entidad, Juan Andrés Gómez. SUR

El Ayuntamiento de Marbella renueva el convenio con la Hermandad del Santo Patrón de San Pedro de Alcántara

El Consistorio respalda la labor cultural y social que realiza la entidad durante todo el año

José Carlos García

Marbella

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:21

El Ayuntamiento de Marbella ha renovado el convenio de colaboración con la Hermandad del Santo Patrón de San Pedro de Alcántara para respaldar la actividad ... cultural, social y tradicional que la entidad desarrolla durante todo el año. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado durante la firma del acuerdo con el hermano mayor, Juan Andrés Gómez Duarte, el estrecho vínculo que el Consistorio mantiene con la entidad y ha subrayado «la importante labor cultural que realizan no solo en torno al 19 de octubre, festividad del Patrón, sino a lo largo de los doce meses».

