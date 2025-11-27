El Ayuntamiento de Marbella reconoce la excelencia enogastronómica de once establecimientos

El Ayuntamiento de Marbella ha entregado este jueves en el Vivero de Empresas de la plaza de Los Naranjos los primeros reconocimientos del proyecto 'Saboreando ... Marbella', una iniciativa enogastronómica impulsada por la delegación de Comercio con la colaboración de la concejalía de Turismo y el respaldo de la Junta de Andalucía. En esta primera fase, once establecimientos han recibido el sello de calidad por su apuesta por los productos de cercanía, la atención personalizada y la creación de experiencias culinarias únicas.

El acto ha contado con la presencia de la concejala de Comercio, María José Figueira, y del delegado territorial de Turismo del Gobierno andaluz en Málaga, Carlos García, quienes han entregado los distintivos a los establecimientos seleccionados: Hotel La Fonda Heritage, La Bodega de la Fonda, Perita, Katando, Picoteando, El Nene, Casa Pablo, Vinacoteca Castillejos, Champagne y Ostras, Maruja Limón y Bakoa.

«Queremos que Marbella siga siendo un referente culinario durante todo el año, con especial atención a nuestro casco antiguo y zona centro» María José Figueira Concejala de Comercio

«Para mí es una alegría poder acompañaros hoy en la entrega de estos primeros galardones, que reconocen no solo la calidad gastronómica, sino el compromiso con una oferta con identidad propia», ha afirmado la edil, quien ha agradecido especialmente el apoyo del Ejecutivo autonómico y el trabajo de todo el equipo técnico y coordinador del proyecto, destacando que la iniciativa nace con vocación de permanencia. «Queremos que Marbella siga siendo un referente culinario durante todo el año, con especial atención a nuestro casco antiguo y zona centro», ha indicado.

«Mucho más que un sello»

Por su parte, García ha felicitado al Consistorio y a los negocios premiados y ha subrayado que «'Saboreando Marbella' es mucho más que un sello; es una invitación a vivir la ciudad a través de sus sabores». Asimismo, ha puesto en valor la colaboración institucional que hace posible proyectos como este, enmarcado en el Plan Turístico de Grandes Ciudades, cofinanciado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.

Entre los objetivos del programa se encuentran la creación de una red de establecimientos adheridos que incluirá restaurantes, bares de tapas, confiterías, tiendas gourmet y rooftops; el diseño de rutas temáticas; la elaboración de experiencias singulares y la entrega de distintivos de calidad.