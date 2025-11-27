Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La edil de Comercio, María José Figueira, y el delegado territorial de Turismo, Carlos García, con representantes de los establecimientos reconocidos. SUR

El Ayuntamiento de Marbella reconoce la excelencia enogastronómica de once establecimientos

El Consistorio hace entrega de los primeros reconocimientos del proyecto 'Saboreando Marbella'

Marbella

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:25

El Ayuntamiento de Marbella ha entregado este jueves en el Vivero de Empresas de la plaza de Los Naranjos los primeros reconocimientos del proyecto 'Saboreando ... Marbella', una iniciativa enogastronómica impulsada por la delegación de Comercio con la colaboración de la concejalía de Turismo y el respaldo de la Junta de Andalucía. En esta primera fase, once establecimientos han recibido el sello de calidad por su apuesta por los productos de cercanía, la atención personalizada y la creación de experiencias culinarias únicas.

Te puede interesar

