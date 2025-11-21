Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de los trabajos que desarrolla el Ayuntamiento para mejorar la red de pluviales. SUR

El Ayuntamiento de Marbella mejora la red de pluviales de Puerto Banús

La actuación se centra en el entorno de la rotonda que conecta las avenidas José Banús y Rotary Internacional con la calle Juan Belmonte

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:25

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella está llevando a cabo una actuación de mejora en la red de recogida de aguas pluviales en el entorno de la ... rotonda que conecta las avenidas José Banús y Rotary Internacional con la calle Juan Belmonte. Se trata de una intervención de carácter hidráulico centrada exclusivamente en la optimización del sistema de drenaje de la zona y que forma parte de las labores de conservación y modernización de las infraestructuras municipales. Así lo ha destacado el concejal de Obras, Diego López, quien ha explicado que «la duración estimada de los trabajos es de dos semanas y tiene como objetivo la mejora de la capacidad de drenaje del sistema y garantizar un excelente funcionamiento en episodios de lluvia intensa».

