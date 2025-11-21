El Ayuntamiento de Marbella mejora la red de pluviales de Puerto Banús

El Ayuntamiento de Marbella está llevando a cabo una actuación de mejora en la red de recogida de aguas pluviales en el entorno de la ... rotonda que conecta las avenidas José Banús y Rotary Internacional con la calle Juan Belmonte. Se trata de una intervención de carácter hidráulico centrada exclusivamente en la optimización del sistema de drenaje de la zona y que forma parte de las labores de conservación y modernización de las infraestructuras municipales. Así lo ha destacado el concejal de Obras, Diego López, quien ha explicado que «la duración estimada de los trabajos es de dos semanas y tiene como objetivo la mejora de la capacidad de drenaje del sistema y garantizar un excelente funcionamiento en episodios de lluvia intensa».

El edil ha recalcado que «se trata de una intervención diferenciada de la del paso subterráneo de la calle Juan Belmonte, que discurre bajo la autovía A‑7 y que presentaba problemas de inundación en episodios de lluvia, que ya han sido solventados tras la ejecución del nuevo colector, elevación de la rasante de la calzada, ampliación de aceras y mejoras de iluminación LED». «Esta nueva intervención es, por tanto, una actuación adicional, independiente de aquella, destinada a reforzar la red de pluviales en el ámbito inmediato», ha concretado.

Los trabajos actuales consisten en la reparación y conexión de una red de pluviales que recoge, entre otros puntos, las aguas procedentes de la A‑7

López ha especificado que los trabajos actuales consisten en la reparación y conexión de una red de pluviales que recoge, entre otros puntos, las aguas procedentes de la autovía A‑7, con el objetivo de derivarlas adecuadamente hacia el embovedado del Arroyo Benabolá que discurre bajo la avenida José Banús. Esta conexión se ejecuta mediante una canalización subterránea conformada por tuberías de PVC de 400 milímetros de diámetro y la instalación de pozos destinados a su posterior mantenimiento. La actuación discurre por el área ajardinada próxima al acceso a la autovía y tiene que pasar por la calle Juan Belmonte para conectar con el Arroyo Benabolá.

López ha subrayado la importancia de esta intervención para reforzar el comportamiento hidráulico de la red de pluviales en esta zona estratégica del municipio y ha recordado que «se trata de un trabajo planificado y orientado exclusivamente a mejorar la eficiencia de las infraestructuras subterráneas de evacuación de aguas, sin implicar modificaciones urbanísticas ni afectar a la movilidad más allá de actuaciones muy localizadas».