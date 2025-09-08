El Ayuntamiento de Marbella invierte 4,3 millones en tres años en la mejora de los colegios

El Ayuntamiento de Marbella invertirá entre 2024 y el próximo año 4,3 millones de euros en la mejora de los centros educativos de la ... localidad. Entre el año pasado y principios de 2025, el Consistorio marbellí ejecutó distintas actuaciones por valor de 1,7 millones de euros, y de aquí a final de año destinará un millón de euros a los colegios de Marbella y otros 300.000 euros a centros de San Pedro Alcántara.

La inversión de 1,3 millones de euros que se dedicará de aquí al final de 2025 se repetirá en 2026, y se suma a los 4 millones de euros invertidos en el mandato 2019-2023. En total serán, por tanto, 7 millones de euros la cifra dedicada a la mejora de los centros educativos de la localidad en apenas siete años, reforzando el plan municipal de mantenimiento y mejora de las infraestructuras educativas de la ciudad.

Los datos los ha puesto encima de la mesa la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, que junto a la directora general de Cultura y Enseñanza, Carmen Díaz, ha visitado el CEIP Xarblanca, donde se han realizado intervenciones durante el periodo estival, y ha destacado la importancia de la colaboración con los equipos directivos y las AMPAS «para garantizar instalaciones seguras, modernas y adaptadas a las necesidades reales» de los escolares.

«La mejor forma de actuar es escuchando a quienes mejor conocen la realidad para dar una respuesta rápida y eficaz a sus peticiones», ha señalado la regidora, quien ha recordado que este programa «se ejecuta de manera continuada a lo largo del año con el objetivo de garantizar que todos los colegios públicos instalaciones renovadas durante el curso escolar».

Los trabajos realizados en el CEIP Xarblanca han incluido actuaciones en carpintería, fontanería, pintura y reparación de persianas, así como el pintado de las pistas polideportivas, mejora que se ha realizado en otros siete centros escolares de la ciudad y que se extenderá a la totalidad de los colegios en los próximos meses. El director del centro, Antonio Casero, ha agradecido el compromiso municipal y ha remarcado que las obras «repercuten directamente en la calidad de vida» de la comunidad educativa. «Es un respaldo importante a nuestros casi 500 alumnos y 850 familias», ha añadido.