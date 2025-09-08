Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto a la directora general de Educación, Carmen Díaz, ha visitado el CEIP Xarblanca. Josele

El Ayuntamiento de Marbella invierte 4,3 millones en tres años en la mejora de los colegios

El Consistorio refuerza el plan de mantenimiento de los centros, dedicando 2,6 millones de euros de aquí a final de 2026

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:36

El Ayuntamiento de Marbella invertirá entre 2024 y el próximo año 4,3 millones de euros en la mejora de los centros educativos de la ... localidad. Entre el año pasado y principios de 2025, el Consistorio marbellí ejecutó distintas actuaciones por valor de 1,7 millones de euros, y de aquí a final de año destinará un millón de euros a los colegios de Marbella y otros 300.000 euros a centros de San Pedro Alcántara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  7. 7 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  8. 8 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales
  9. 9 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  10. 10 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Marbella invierte 4,3 millones en tres años en la mejora de los colegios

El Ayuntamiento de Marbella invierte 4,3 millones en tres años en la mejora de los colegios