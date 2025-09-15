El Ayuntamiento de Marbella inicia la segunda fase de la recuperación del pantano de Las Medranas

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado la segunda fase del plan de actuación del pantano de Las Medranas, centrada en la tramitación de la redacción ... del proyecto para garantizar la seguridad de la infraestructura hídrica y ponerla en valor. Así lo ha anunciado el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, quien ha señalado que el objetivo del gobierno municipal es «recuperar este enclave natural para el disfrute de los ciudadanos».

Esta nueva fase da comienzo una vez finaliza la ejecución de las medidas cautelares solicitadas por la Junta de Andalucía que, como ha detallado el teniente de alcalde sampedreño, incluyeron el desagüe completo de la presa, la reforma provisional del aliviadero y del dique de fondo, la instalación de un vallado perimetral y la retirada de la pantaleta aguas abajo para evitar obstrucciones.

García ha indicado que la segunda fase contemplará la redacción del proyecto de ejecución por parte de la empresa de ingeniería Narval, especializada en infraestructuras hidráulicas, en coordinación con los técnicos municipales y del Gobierno autonómico, durante un plazo de seis meses dada la relevancia de la infraestructura. «Ya hemos iniciado el expediente administrativo y se ha remitido a la unidad de contratación, porque queremos cumplir con los plazos marcados por la Junta y avanzar sin dilaciones», ha afirmado el teniente de alcalde.

«Nuestro propósito es garantizar la seguridad y poner a punto este espacio natural para que sea un lugar recreativo muy potente para la ciudad en una zona central de San Pedro» Javier García Teniente de alcalde de San Pedro Alcántara

Una vez aprobado el proyecto, se pondrá en marcha el inicio de la tramitación para la ejecución de las obras, que supondrán una inversión superior a los 3 millones de euros. Posteriormente, se acometerá la puesta en funcionamiento del pantano y su integración dentro de la red de espacios naturales y de ocio del municipio. En esta fase se va a eliminar una tubería en alta situada sobre la coronación de la presa y se llevarán a cabo nuevas intervenciones en el cauce y su entorno; un espacio, ha asegurado, «que demanda una atención continua y un mantenimiento riguroso», especialmente ante fenómenos meteorológicos extremos.

«Nuestro propósito es garantizar la seguridad de todos y poner a punto este espacio natural, desde un punto de vista medioambiental y para que sea un lugar recreativo muy potente para la ciudad en una zona central de San Pedro», ha resumido García.