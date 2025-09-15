Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, en Las Medranas. SUR

El Ayuntamiento de Marbella inicia la segunda fase de la recuperación del pantano de Las Medranas

La actuación, con una inversión superior a 3 millones, supondrá la integración de la presa en la red de espacios naturales y de ocio de Marbella

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:28

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado la segunda fase del plan de actuación del pantano de Las Medranas, centrada en la tramitación de la redacción ... del proyecto para garantizar la seguridad de la infraestructura hídrica y ponerla en valor. Así lo ha anunciado el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, quien ha señalado que el objetivo del gobierno municipal es «recuperar este enclave natural para el disfrute de los ciudadanos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  4. 4

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  5. 5 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  6. 6

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  7. 7 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  8. 8

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  9. 9 Una mujer fallecida tras una colisión entre dos turismos en Estepona
  10. 10 Paco de la Torre, sobre el problema de la vivienda: «Málaga tiene que crecer hacia el Valle del Guadalhorce»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Marbella inicia la segunda fase de la recuperación del pantano de Las Medranas

El Ayuntamiento de Marbella inicia la segunda fase de la recuperación del pantano de Las Medranas