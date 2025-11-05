El Ayuntamiento de Marbella eleva de 29 a 34 las nuevas plazas para policía y bombero

El Ayuntamiento de Marbella ha decidido modificar las convocatorias previstas para el acceso a la Policía Local y al Servicio de Extinción de Incendios y ... Salvamento para elevar el número de plazas. Las del primer Cuerpo pasarán de ser 19 a 23, mientras que las de bomberos serán once, en lugar de diez.

El cambio ha sido ya publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y ha sido posible gracias a que la normativa efectuar este tipo de modificaciones aún cuando el proceso selectivo ya ha sido convocado y, así, poder hacer frente a nuevas necesidades.

«Nuestro objetivo es garantizar dotaciones adecuadas y los mejores profesionales para los servicios de seguridad y emergencia del Ayuntamiento», ha asegurado el portavoz municipal, Félix Romero, animando a los ciudadanos a presentarse a estas para poder elegir a los «mejores».