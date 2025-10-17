Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La consejera de Fomento, la alcaldesa de Marbella y el titular de Justicia muestran el convenio.

La consejera de Fomento, la alcaldesa de Marbella y el titular de Justicia muestran el convenio. J. C. Domínguez

Ayuntamiento y Junta dan el pistoletazo de salida a la Ciudad de la Justicia de Marbella

Muñoz y los consejeros de Fomento y Justicia firman un convenio con el objetivo de que los accesos y la nueva sede estén listos en 2029

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:23

Comenta

«Hoy hemos venido a enseñar la llaga, y que el que quiera pueda meter el dedo». Este símil bíblico del consejero de Justicia, Administración ... Local y Función Pública, José Antonio Nieto, da muestra de los años de trabajo burocrático que han sido necesarios para que pueda comenzar a ser a una realidad la Ciudad de la Justicia de Marbella; una vieja aspiración de los operadores del partido judicial marbellí, que incluso crearon una plataforma para impulsar un proyecto que, en palabras de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, «parecía inalcanzable».

