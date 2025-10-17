Ayuntamiento y Junta dan el pistoletazo de salida a la Ciudad de la Justicia de Marbella

«Hoy hemos venido a enseñar la llaga, y que el que quiera pueda meter el dedo». Este símil bíblico del consejero de Justicia, Administración ... Local y Función Pública, José Antonio Nieto, da muestra de los años de trabajo burocrático que han sido necesarios para que pueda comenzar a ser a una realidad la Ciudad de la Justicia de Marbella; una vieja aspiración de los operadores del partido judicial marbellí, que incluso crearon una plataforma para impulsar un proyecto que, en palabras de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, «parecía inalcanzable».

Los promotores de este movimiento pudieron meter el dedo en la llaga en el Hospital Real de la Misericordia, donde fueron invitados para asistir a la firma de un convenio entre el titular de Justicia de la Junta de Andalucía, su homóloga de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Marbella, por el que el Ayuntamiento se compromete a construir el acceso al nuevo equipamiento. O para ser más exactos: El Consistorio invertirá 19,7 millones de euros para la mejora integral y la duplicación de la calzada de 1,1 kilómetros de la A-355, que une Ojén y Marbella, con el objetivo de aumentar la capacidad y la seguridad vial y enlazar con el nuevo equipamiento.

La Consejería de Fomento supervisará la actuación y una vez concluida se encargará de su mantenimiento, con la excepción de la zona interior de los accesos, que quedará en manos de la administración local al ser un viario municipal, según apuntó la titular de este departamento.

«Es un día histórico para la ciudad porque damos un paso definitivo hacia una actuación estratégica que va a dar respuesta a una reivindicación largamente esperada» Ángeles Muñoz Alcaldesa de Marbella

Ese proyecto que Marbella «necesitaba, merecía y que parecía imposible» alcanzar, como apuntó su alcaldesa, empezará a ser tangible en los presupuestos municipales y de la Junta de Andalucía para el próximo año. Ambas administraciones incluirán para 2026 las partidas necesarias para que los accesos, por un lado, y la propia Ciudad de la Justicia, por otro, empiecen a ser una realidad. El objetivo es que en 2029 finalicen ambas obras, y que la zona se complete con las nuevas dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y posteriormente la Policía Local. Marbella «ha esperado demasiado tiempo y ahora ya no habrá más retrasos», argumentó Nieto.

Estudio de implantación

La Consejería de Justicia está trabajando ya en el estudio de implantación, que permitirá definir el primer diseño del edificio. En sus primera fase las dependencias judiciales marbellíes, ahora dispersas en tres sedes, permitirán duplicar su espacio hasta alcanzar los 15.000 metros cuadrados, pero el proyecto en el que está trabajando la Junta no sólo es de presente, como dijo el consejero de Justicia, sino que se está «construyendo futuro» hasta el punto de que contempla las necesidades de los próximos 35 años porque «la ciudad está creciendo».

En definitiva, «es un día histórico para la ciudad porque damos un paso definitivo hacia una actuación estratégica que va a dar respuesta a una reivindicación largamente esperada», resumió Muñoz en referencia a un proyecto que «simboliza lo que se consigue cuando se suman voluntades y existe verdadera colaboración institucional». Y no sólo «es un día importante para Marbella», sino también «para Málaga y para Andalucía», ahondó Díaz.