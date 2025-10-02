El Ayuntamiento ha invertido en San Pedro Alcántara más de 50 millones desde 2023

La inversión directa del Ayuntamiento de Marbella en San Pedro Alcántara desde 2023, año en el que comenzó el actual mandato, superará este año los ... 50 millones de euros. La cifra incluye los proyectos ejecutados y los que están pendientes de inicio y en licitación. Todo ello sin contar lo que supondrá actuaciones impulsadas por el gobierno municipal como la construcción de viviendas protegidas (399 a corto plazo con el objetivo de alcanzar las 800 en un horizonte de cinco años) ni el intercambiador de transportes que construirá la Junta de Andalucía.

Entre las actuaciones completadas está el pabellón cubierto Sergio Scariolo (7,85 millones de euros); mientras que que en ejecución destaca la Biblioteca Municipal Arquillo (3,49 millones), el nuevo centro de mayores (casi 490.000 euros) y la sustitución del césped artificial del campo de fútbol anexo Juan José Almagro (351.000). A punto de comenzar está la obra de la Escuela de Música y Danza (casi 6,1 millones), mientras que en proceso de licitación se encuentra el proyecto de dinamización y puesta en valor del mercado municipal (1,5 millones). Sólo estas actuaciones suman una inversión cercana a los 19,8 millones de euros, que se elevan a unos 21 millones con el nuevo intercambiador de transportes.

El gobierno municipal tiene en fase de licitación grandes obras como la reforma del mercado municipal o la actuación en el entorno del río Gudaiza

En ejecución o pendientes de inicio o licitación hay, entre otros, grandes proyectos como la renaturalización y mitigación del riesgo de inundación en el entorno del río Guadaiza (2,8 millones de euros), la regeneración urbana de las calles Coclé, Virgen de Loreto y Los Romeros (unos 2 millones entre las tres).

Además, el gobierno municipal ha ejecutado 84 actuaciones en infraestructuras y calles, que han supuesto un desembolso de 10,41 millones de euros. La renovación integral de la calle José Echegaray (1,8 millones) o la remodelación del alcantarillado y obras complementarias en las calles Fuente Nueva, Peral, Almendro Los Naranjos, Monda y Vejer (3,84 millones) son las actuaciones más destacadas.

Incidencias y planes de conservación

Junto a esto, el Ayuntamiento ha resuelto un total de 1.890 incidencias en la vía pública a través del Plan de Conservación de Distritos, que ha supuesto una inversión de 5,51 millones de euros. En este apartado se encuadran actuaciones como la iluminación de la carretera de Ronda, la renovación del asfaltado y el alumbrado de decenas de calles o las mejoras realizadas en el recinto de La Caridad. A ello se suman las 3.105 intervenciones efectuadas por los servicios operativos de la Tenencia de Alcaldía sampedreña, alcanzado la cifra global de 4.995 incidencias resueltas desde 2023.

El gobierno tiene además activos en San Pedro siete planes de conservación (que van desde calles a centros educativos e instalaciones deportivas, pasando por seguridad vial y jardines), con un presupuesto anual de 4,8 millones de euros.

El Plan de Aparcamiento 2023-2027 contempla 822 nuevas plazas de estacionamiento de vehículos, de las cuales 175 ya han llegado y 322 están en marcha (junto al pabellón Elena Benítez). Además, en las calles sampedreñas se crearán otras 825 plazas de aparcamiento más, alcanzando la cifra global de 1.647.