Inauguración del pabellón Sergio Scariolo el pasado marzo. Josele

El Ayuntamiento ha invertido en San Pedro Alcántara más de 50 millones desde 2023

El Consistorio ha resuelto 5.000 incidencias en este tiempo y planea crear en este mandato 1.647 nuevas plazas de aparcamiento

José Carlos García

Marbella

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:49

La inversión directa del Ayuntamiento de Marbella en San Pedro Alcántara desde 2023, año en el que comenzó el actual mandato, superará este año los ... 50 millones de euros. La cifra incluye los proyectos ejecutados y los que están pendientes de inicio y en licitación. Todo ello sin contar lo que supondrá actuaciones impulsadas por el gobierno municipal como la construcción de viviendas protegidas (399 a corto plazo con el objetivo de alcanzar las 800 en un horizonte de cinco años) ni el intercambiador de transportes que construirá la Junta de Andalucía.

