Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Innovación, Enrique Rodríguez, que ha presentado la iniciativa junto al CEO de Internalia Group, Francisco Orellana. SUR

Un asistente inteligente mediante WhatsApp acerca a la ciudadanía las actividades navideñas de Marbella

El sistema informativa es accesible escribiendo o enviando un audio al número de teléfono 630 001 576

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:41

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha un servicio de asistente inteligente, una iniciativa pionera que permitirá consultar por WhatsApp toda la programación navideña ... del municipio. El concejal de Innovación, Enrique Rodríguez, que ha presentado la iniciativa junto al CEO de Internalia Group, Francisco Orellana, ha explicado que el objetivo es ofrecer «un acceso rápido y sencillo a la información festiva, mejorar la experiencia de residentes y turistas y favorecer una Navidad más accesible y participativa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  4. 4

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  5. 5 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  6. 6 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  7. 7 La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas
  8. 8 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  9. 9

    «Hoy es un día triste pero seguiremos año tras año hasta que nuestro hermano sea reconocido víctima del terrorismo de Estado»
  10. 10 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un asistente inteligente mediante WhatsApp acerca a la ciudadanía las actividades navideñas de Marbella

Un asistente inteligente mediante WhatsApp acerca a la ciudadanía las actividades navideñas de Marbella