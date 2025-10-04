Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La reforma contempla la ejecución de cuatro rotondas. SUR

Comienza el asfaltado del cruce entre la carretera de Istán y la antigua N-340

La vía no se abrirá a la circulación hasta que está contemplada la totalidad de la reforma, que abarca la renovación integral

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:15

Comenta

Los trabajos de asfaltado en el cruce entre la carretera de Istán (A-7176) y la antigua N-340, dentro de la obra de acondicionamiento ... y urbanización con la autovía del Mediterráneo (A-7), comenzarán hoy y se desarrollarán hasta el próximo día 7, según ha informado el Ayuntamiento de Marbella. La actuación se ejecutará entre las 22.00 y las 7.00 horas durante estas tres próximas noches «con el propósito de generar el mínimo impacto posible en la circulación», según ha apuntado el edil de Obras, Diego López.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  4. 4 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
  5. 5 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  6. 6

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  7. 7 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  8. 8 San Diego Comic-Con Málaga responde a los fans: «Lo que no salió bien no volverá a suceder»
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Comienza el asfaltado del cruce entre la carretera de Istán y la antigua N-340

Comienza el asfaltado del cruce entre la carretera de Istán y la antigua N-340