Comienza el asfaltado del cruce entre la carretera de Istán y la antigua N-340

Los trabajos de asfaltado en el cruce entre la carretera de Istán (A-7176) y la antigua N-340, dentro de la obra de acondicionamiento ... y urbanización con la autovía del Mediterráneo (A-7), comenzarán hoy y se desarrollarán hasta el próximo día 7, según ha informado el Ayuntamiento de Marbella. La actuación se ejecutará entre las 22.00 y las 7.00 horas durante estas tres próximas noches «con el propósito de generar el mínimo impacto posible en la circulación», según ha apuntado el edil de Obras, Diego López.

«Esta intervención es de las últimas de la gran obra que estamos realizando junto con la Junta de Andalucía, que tiene previsto finalizar los trabajos en este cruce entre el 8 y el 9 de noviembre próximos», según indicó el concejal. La previsión es que toda la reforma de la carretera, por la que circulan a diario unos 2.000 vehículos y bicicletas, esté ejecutada a mediados de diciembre.

La circulación por la vía está desviada desde hace tiempo por el diseño y delimitación de la intersección que ahora se va a asfaltar, aunque no estará abierta al tráfico como tal hasta que la obra esté totalmente terminada, ha señalado el edil.

La zona contará con 71 árboles, 235 palmeras, 91 unidades más de otras especies verdes y 2.400 metros cuadrados de césped

En conjunto, la reforma de la A-7176 contempla la ejecución de cuatro rotondas, arcenes de 1,5 metros, acerados en ambos lados de 2,5 metros, con un drenaje que evite que se formen balsas de agua, alumbrado público, una nueva red de riego y jardinería, mobiliario urbano y nueva señalización horizontal y vertical. La zona contará con 71 árboles, 235 palmeras, 91 unidades más de otras especies verdes y 2.400 metros cuadrados de césped.

Por último, López ha explicado que el asfaltado de la zona se va a desarrollar «con las máximas medidas de seguridad para los conductores que circulen por la noche por esta parte de la ciudad, para lo que se va a emplear un sistema de luz artificial que ilumine perfectamente este enclave y, además, habrá personal que irá señalizando en concreto cada área en la que se esté actuando conforme al lugar en que esté la maquinaria que deposita el asfalto en cada momento».