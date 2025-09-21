Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella en las instalaciones de Puente Romano, donde se ha disputado el torneo. SUR

Ángeles Muñoz subraya que la Reserve Cup ha supuesto «una promoción turística impagable» para Marbella

La cita, que por primera vez se ha celebrado en Europa, ha logrado una importante repercusión mediática y por redes sociales

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:21

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado que el torneo Reserve Cup, que se ha disputado en las instalaciones de Puente Romano desde el ... pasado jueves hasta este sábado, «supone una promoción turística impagable y consolida a la ciudad como un referente mundial del pádel». La regidora ha subrayado que el evento, que ha reunido a los 16 mejores jugadores del mundo, «ha dado un salto natural desde Miami hasta nuestra localidad, que ha sido elegida como única sede en Europa por sus condiciones excepcionales, su consolidada marca internacional y su fuerte vinculación con este deporte».

