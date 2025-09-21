Ángeles Muñoz subraya que la Reserve Cup ha supuesto «una promoción turística impagable» para Marbella

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado que el torneo Reserve Cup, que se ha disputado en las instalaciones de Puente Romano desde el ... pasado jueves hasta este sábado, «supone una promoción turística impagable y consolida a la ciudad como un referente mundial del pádel». La regidora ha subrayado que el evento, que ha reunido a los 16 mejores jugadores del mundo, «ha dado un salto natural desde Miami hasta nuestra localidad, que ha sido elegida como única sede en Europa por sus condiciones excepcionales, su consolidada marca internacional y su fuerte vinculación con este deporte».

Muñoz ha incidido en que el campeonato, retransmitido a través de canales como Red Bull y medios especializados de alcance global, «ha generado una proyección sin precedentes». Asimismo, ha puesto en valor que los jugadores participantes, con millones de seguidores en redes sociales, «han compartido durante estos días su experiencia en Marbella, lo que representa un impacto promocional que no se puede cuantificar fácilmente». Asimismo, ha manifestado que la organización del torneo ha sido posible «en un tiempo récord», gracias a la experiencia previa de la ciudad en grandes eventos, como la reciente celebración de la Copa Davis.

«Finalizamos la Davis un domingo por la noche y el jueves siguiente ya comenzaba este torneo internacional, lo que demuestra la capacidad logística y organizativa de Marbella», ha apuntado. Además, ha agradecido el respaldo de la Junta de Andalucía y la apuesta de los organizadores por Marbella, resaltando también el valor estratégico de atraer iniciativas vinculadas al mercado americano, «como es el caso del grupo Reserve, que representa a un perfil de turista con alto poder adquisitivo, estancias medias más largas y gran interés por experiencias exclusivas, que encajan perfectamente con el modelo de ciudad que defendemos».