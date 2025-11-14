Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto a Sameul Sánchez. SUR

La alcaldesa de Marbella recibe al niño Samuel Sánchez, campeón del mundo de K1

El menor marbellí, de 11 años, se coronó en una velada celebrada en Londres a la que accedió tras vencer en el Campeonato de España

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:53

Comenta

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado la proyección deportiva de Samuel Sánchez, que se ha proclamado campeón del mundo de K1 en una ... velada celebrada en Londres en la que representó a su Club Muay Thai Marbella. La regidora ha resaltado, durante una recepción en el Ayuntamiento al joven talento del kickboxing local, que «su triunfo nos llena de orgullo y marca el comienzo seguro de una carrera llena de éxitos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  2. 2 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  3. 3 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  4. 4 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  5. 5 Málaga, en aviso amarillo todo el fin de semana por lluvias
  6. 6 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  7. 7 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  8. 8

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  9. 9 Reabren la A-45 tras el vuelco de un camión anoche en Antequera
  10. 10 La borrasca Claudia ya deja más de 60 litros en Málaga y seguirá lloviendo todo el fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La alcaldesa de Marbella recibe al niño Samuel Sánchez, campeón del mundo de K1

La alcaldesa de Marbella recibe al niño Samuel Sánchez, campeón del mundo de K1