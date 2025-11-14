La alcaldesa de Marbella recibe al niño Samuel Sánchez, campeón del mundo de K1

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado la proyección deportiva de Samuel Sánchez, que se ha proclamado campeón del mundo de K1 en una ... velada celebrada en Londres en la que representó a su Club Muay Thai Marbella. La regidora ha resaltado, durante una recepción en el Ayuntamiento al joven talento del kickboxing local, que «su triunfo nos llena de orgullo y marca el comienzo seguro de una carrera llena de éxitos».

Su padre y entrenador, Samuel Sánchez, ha explicado que el campeón, de 11 años de edad, «llevaba muy poco tiempo practicando este deporte, pues previamente se dedicaba al fútbol». A este respecto, ha explicado que «su camino hacia el título mundial incluyó una serie de victorias fulminantes, quedando en menos de un mes tres veces campeón de Andalucía en tres modalidades distintas: Muay Thai, K1 y Kickboxing». «Posteriormente, compitió en el Campeonato de España, donde se trajo el título de campeón y dicho triunfo le otorgó directamente la opción de disputar el Campeonato del Mundo», ha añadido.

Ha recalcado «la constancia y disciplina del deportista» y ha señalado que tanto Samuel como su hermana entrenan más de tres horas todos los días, de lunes a sábado. Por su parte, el joven deportista ha afirmado que tiene ya en mente futuros retos. El campeón defenderá su cinturón de nuevo en Reino Unido en febrero de 2026.