La alcaldesa de Marbella defiende la «profesionalidad de la Policía Local» tras el incidente con los manteros y destaca que hubo una «agresión previa»

María Albarral Marbella Miércoles, 23 de julio 2025, 14:34

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha defendido esta mañana en la izada de banderas azules de la ciudad a la Policía Local ante los ... vídeos que circulan en redes sociales donde puede verse a un agente abofetear a un turista tras un conflicto ocasionado en un bar al retirarle la mercancía a un mantero. «En algunas ocasiones, desgraciadamente, hay algunas personas que entienden que luchar contra la venta ambulante no es una labor policial. En este caso hubo una agresión previa a los policías. Yo lamento clarísimamente que se produzcan y que se difundan imágenes de ese tipo, pero no me cabe ninguna duda de la profesionalidad con la que actúa siempre nuestra policía», ha señalado la primera edil.

En este sentido, la regidora ha informado que «la policía tiene durante todo el año una campaña para luchar contra la venta ilegal» así como ha lamentado que se produzcan incidentes de este tipo» aunque insiste en que «estoy absolutamente convencida de que por parte de nuestra policía siempre se actúa en favor y para la defensa de la legalidad». Finalmente, Muñoz ha añadido que «no nos consta que nos hayan puesto ninguna denuncia, y por lo tanto, seguiremos trabajando y seguiremos en favor de las normas de convivencia, que es por lo que tiene que velar nuestra policía». Noticia relacionada Un botellazo, posible detonante del altercado entre Policía Local y manteros en Marbella Dispositivo El Ayuntamiento de Marbella tiene puesto en marcha un dispositivo especial contra la venta ambulante ilegal que ha requisado un total de 12.330 artículos de los cuales más de 8.000 eran falsificaciones de bolsos, ropa o gafas durante los primeros cinco meses del año. En total se han levantado 125 actas y que han participado una docena de agentes, seis de ellos uniformados, cuatro de paisano y dos motoristas, actuando principalmente en el Paseo Marítimo y en los puertos deportivos Virgen del Carmen, Puerto Banús y Cabopino.

