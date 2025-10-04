Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Feria de San Pedro se celebrará en el recinto ferial de La Caridad del 14 al 20 de octubre. SUR

El Ayuntamiento ultima la adecuación del recinto de La Caridad para la celebración de la Feria de San Pedro

Se han plantado ya más de 2.000 flores y 600 arbustos y se están concluyendo los trabajos de pintura, electricidad y saneamiento

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:43

Comenta

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, conjuntamente con la delegación municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Marbella, está ultimando la adecuación del recinto ... de La Caridad de cara a la celebración de la Feria de San Pedro Alcántara, que tendrá lugar del 14 al 20 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  3. 3 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  4. 4 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  5. 5 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  6. 6 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
  7. 7 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  8. 8 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  9. 9 Los médicos malagueños respaldan de forma masiva la huelga para protestar contra el Estatuto Marco
  10. 10 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento ultima la adecuación del recinto de La Caridad para la celebración de la Feria de San Pedro

El Ayuntamiento ultima la adecuación del recinto de La Caridad para la celebración de la Feria de San Pedro