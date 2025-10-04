El Ayuntamiento ultima la adecuación del recinto de La Caridad para la celebración de la Feria de San Pedro

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, conjuntamente con la delegación municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Marbella, está ultimando la adecuación del recinto ... de La Caridad de cara a la celebración de la Feria de San Pedro Alcántara, que tendrá lugar del 14 al 20 de octubre.

El teniente de alcalde Javier García ha subrayado que dentro de las actuaciones ya ejecutadas se ha llevado a cabo la plantación de más de 2.000 flores y 600 arbustos y ha añadido que están concluyendo los trabajos de pintura, electricidad y saneamiento. «También se ha realizado el cuidado de todas las praderas de césped, el tratamiento de la zona ajardinada y la instalación y mejora del riego automático con la instalación de 800 metros de nuevas conducciones», ha resaltado el edil.

Por otra parte, ha concretado que de forma conjunta también se están desarrollando intervenciones por parte de los servicios operativos de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara con respecto a la pintura. «La intervención contempla todos los muros perimetrales de la plaza andaluza, el mobiliario urbano, al igual que lo que tiene que ver con la pavimentación, el adoquinado y los bordillos, entre otros», ha especificado.

De igual modo, ha puesto el acento en «la magnífica labor que realizan los servicios eléctricos, en este caso con las canalizaciones y la instalación de todas las instalaciones eléctricas de alumbrado, de focos perimetrales, los accesos al centro ferial y de todos los cuadros que son necesarios en todas las casetas, tanto públicas como privadas». Ha añadido que esto se complementará con los servicios de guardia durante las fiestas «para que la instalación funcione correctamente, teniendo en cuenta la importancia que tiene y la envergadura la Feria de San Pedro Alcántara».

Por otro lado, García ha apostillado que, paralelamente, se ha actuado por parte de la empresa adjudicataria de la concesión de los conciertos para acondicionar y poner a punto el espacio por el que este verano han pasado más de 100.000 espectadores. «Podemos asegurar que el recinto ferial de La Caridad, que es un equipamiento público, está en un estado óptimo para que podamos celebrar las fiestas y que podamos disfrutar tanto los vecinos de San Pedro como los visitantes», ha reseñado.