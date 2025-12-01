Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De izquierda a derecha, el director de Las Chapas, Carlos Alcalá; la edil de Nueva Andalucía, Vanessa Ortiz de Zárate; la concejala de Fiestas, Yolanda Marín; y el teniente de alcalde sampedreño, Javier García. Josele

Las tradiciones, el ocio familiar y la solidaridad, protagonistas del programa navideño de Marbella

Marbella, San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía y Las Chapas contarán con un extenso calendario de actividades

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:44

Comenta

El Ayuntamiento marbellí ha presentado hoy la programación navideña de Marbella, San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía y Las Chapas, un extenso calendario donde las tradiciones, ... el ocio familiar y la solidaridad serán protagonistas. La concejala de Fiestas, Yolanda Marín; el teniente de alcalde sampedreño, Javier García; la edil de Nueva Andalucía, Vanessa Ortiz de Zárate, y el director de Las Chapas, Carlos Alcalá, han dado a conocer los actos previstos y han destacado el esfuerzo conjunto de todas las delegaciones implicadas para coordinar una propuesta que incluye inauguraciones de belenes, zambombas, pasacalles, mercadillos, actividades para mayores y las cabalgatas de los Reyes Magos en cada distrito.

