Las tradiciones, el ocio familiar y la solidaridad, protagonistas del programa navideño de Marbella

El Ayuntamiento marbellí ha presentado hoy la programación navideña de Marbella, San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía y Las Chapas, un extenso calendario donde las tradiciones, ... el ocio familiar y la solidaridad serán protagonistas. La concejala de Fiestas, Yolanda Marín; el teniente de alcalde sampedreño, Javier García; la edil de Nueva Andalucía, Vanessa Ortiz de Zárate, y el director de Las Chapas, Carlos Alcalá, han dado a conocer los actos previstos y han destacado el esfuerzo conjunto de todas las delegaciones implicadas para coordinar una propuesta que incluye inauguraciones de belenes, zambombas, pasacalles, mercadillos, actividades para mayores y las cabalgatas de los Reyes Magos en cada distrito.

En Marbella, la programación arrancará este jueves, 4 de diciembre, con la inauguración del Belén Municipal en el Paseo de la Alameda y la apertura de la exposición de dioramas de Curro Román en la Parroquia de la Encarnación. El Belén histórico se instalará el domingo 14 en la capilla de la Pollinica. El calendario incluye numerosas zambombas y buñueladas en el Parque de la Alameda, organizadas por la Cofradía de la Pollinica y la Asociación Cultural Los Pastores de Marbella; y el Certamen de Pastorales de la pastoral El Barbero, con actuaciones en la capilla del Santo Cristo y un pasacalle por el Barrio Alto el día 24.

Entre los eventos destacados, figura el karaoke solidario (27 de diciembre), a beneficio del Banco de Alimentos, y la celebración de Fin de Año el día 31 en el Parque de la Represa, «fiesta recuperada el año pasado con una gran acogida», ha subrayado Marín. Los más pequeños disfrutarán por su parte de la llegada de Papá Noel el 17 de diciembre en el Parque de la Alameda y del recorrido del día 18 junto al Motoclub Los Mentirosos, que visitará todos los barrios de Marbella.

San Pedro Alcántara

Por su parte, San Pedro Alcántara ha programado más de 40 días de actividades familiares que se iniciarán el 5 de diciembre con la inauguración del Belén Municipal junto a la Iglesia de San Pedro, y de los belenes del Cruce y El Ingenio. El Mercadillo de Navidad, organizado con 'Tus tiendas amigas' y Apymespa, animará el día 13 las calles Lagasca, Córdoba y Marqués del Duero «con el objetivo de impulsar el comercio local», ha subrayado García, quien ha señalado que el día 14 se celebrará el Certamen Navideño de Pastorales con degustación de churros con chocolate.

Papá Noel llegará a San Pedro el día 16 y el 18 será la tradicional Zambomba en Marqués del Duero

El 16 de diciembre llegará Papá Noel a San Pedro, acompañado de un pasacalles. La tradicional Zambomba en Marqués del Duero (18 de diciembre); la visita de Papá Noel en moto (20 de diciembre), y el Tardeo de Navidad 'La Flamenca Show' (20 de diciembre en el Recinto Ferial de La Caridad), su sumarán a la programación, que incluye el día 27 las 'Minicampanadas', en la Plaza de la Iglesia, antesala de la Fiesta de Fin de Año, el 31 de diciembre en este mismo espacio. Por otra parte, del 29 de diciembre al 4 de enero, el Parque del Arquillo acogerá el Parque Mágico de Navidad, con actividades gratuitas, y el 5 de enero por la mañana, los Reyes Magos recorrerán las calles en coches de época antes de la cabalgata de Sus Majestades, que incorpora novedades en su recorrido.

Nueva Andalucía y Las Chapas

Por su parte, en Nueva Andalucía, el 5 de diciembre tendrá lugar la tradicional zambomba en la Plaza del Pilar, con coros rocieros y churros con chocolate, mientras que el belén del Centro de Participación Activa se inaugurará el día 11. Ortiz de Zárate ha informado de que este año se recupera el Belén Viviente solidario de la Parroquia Virgen Madre, el 13 de diciembre, que estará seguido de una gran fiesta benéfica en la plaza, al igual que el sábado 20 volverá el Mercadillo Solidario de Navidad, con más de 60 puestos y música en directo, en el Centro Polivalente.

El 21 de diciembre El Ángel vivirá su Belén Viviente, zambombá y visita de Papá Noel. Además, el distrito organizará actividades para mayores, como la visita del Cartero Real (28 de diciembre y 3 de enero) y la entrega de menús de Nochebuena a familias necesitadas. El día 4 de enero, Nueva Andalucía recibirá a Sus Majestades en Puerto Banús, con posterior recorrido y tardeo familiar en Hard Rock Hotel Marbella. Como colofón, la cabalgata será el 5 de enero, con un recorrido renovado con salida y llegada en el Centro Polivalente.

Las Chapas abrirá la Navidad el 6 de diciembre con un mercadillo ecológico navideño, con música, actuaciones y talleres infantiles

Por último, las Chapas abrirá la Navidad el 6 de diciembre con un mercadillo ecológico navideño, con música, actuaciones y talleres infantiles. El día 8 la Parroquia Virgen del Carmen bendecirá su portal de Belén, realizado por los mayores, y celebrará el Certamen de Pastorales en homenaje a Rafael Osorio. El distrito inaugurará el portal de Belén del centro de mayores el día 12 y celebrará la Fiesta de Papá Noel el 19 de diciembre en Pueblo Platero, con actuaciones infantiles. Los Reyes Magos llegarán a Las Chapas el 4 de enero y protagonizarán la cabalgata desde las 18.00 horas desde la avenida de España hasta la avenida de las Cumbres.