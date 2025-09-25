Acosol invierte 7,6 millones en mejorar la eficiencia energética de la desaladora de Marbella

La Costa del Sol Occidental tendrá una desaladora más sostenible. La empresa pública Acosol ha contratado la redacción del proyecto y obra de ejecución de ... la mejora de la eficiencia energética de la Desaladora de Marbella (EDAM). Se trata de un proyecto global que contará con una inversión total de 7.597.115,92 euros, de los cuales 3 millones serán sufragados por la Junta de Andalucía a través de una subvención de la Agencia Andaluza de la Energía, y el resto saldrán del plan de inversiones de 348,6 millones de euros que tiene para el periodo 2025-2025 la sociedad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

El objetivo de este proyecto, ha apuntado Acosol, es «optimizar los consumos energéticos en la línea de tratamiento de agua con un promedio anual», teniendo en cuenta la producción anual de referencia y los datos de partida aportados, que tiene que ser como mínimo de 1,40 kilovatios hora por metro cúbico. En los próximos días se iniciará la redacción del proyecto y, a continuación, la ejecución de las obras para la que se estima un plazo de ejecución total, incluyendo redacción del proyecto, de 22 meses.

La actuación llega después de las dos fases de ampliación de la planta que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía para llegar a una capacidad máxima de 20 hectómetros cúbicos al año. «Ya contamos en este 2025 con una desaladora que puede estar a pleno rendimiento y para ello, desde Acosol queremos hacerlo de la forma más eficiente para un ahorro energético para el medio ambiente y económico para la empresa pública del agua», ha explicado el presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña, subrayando que se trata de «una gran inversión y una apuesta segura para la EDAM de Marbella».

Avanzar en la optimización y mejora de los recursos

En este sentido, la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, ha resaltado que este proyecto es solo uno de los que tiene en marcha la entidad de la Mancomunidad para «seguir avanzando hacia la optimización de nuestros recursos en todos los sentidos y la mejora de nuestras infraestructuras» tanto de abastecimiento como de saneamiento.

La ejecución de las obras consistirán en la remodelación del sistema de bombeo de agua de mar, del bombeo intermedio, del bombeo de agua producto y de los trenes de alta presión. También se adecuarán los sistemas de limpieza química, eléctricos y de control.