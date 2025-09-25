Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del interior de la planta desaladora de Marbella. SUR

Acosol invierte 7,6 millones en mejorar la eficiencia energética de la desaladora de Marbella

Tras la ampliación de la planta, la empresa pública adjudica la obra para reducir el consumo energético, que se ejecutará en 22 meses

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:49

La Costa del Sol Occidental tendrá una desaladora más sostenible. La empresa pública Acosol ha contratado la redacción del proyecto y obra de ejecución de ... la mejora de la eficiencia energética de la Desaladora de Marbella (EDAM). Se trata de un proyecto global que contará con una inversión total de 7.597.115,92 euros, de los cuales 3 millones serán sufragados por la Junta de Andalucía a través de una subvención de la Agencia Andaluza de la Energía, y el resto saldrán del plan de inversiones de 348,6 millones de euros que tiene para el periodo 2025-2025 la sociedad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  3. 3 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  4. 4 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  7. 7 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  8. 8

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  9. 9 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  10. 10 Confusión con las entradas infantiles en la San Diego Comic-Con Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Acosol invierte 7,6 millones en mejorar la eficiencia energética de la desaladora de Marbella

Acosol invierte 7,6 millones en mejorar la eficiencia energética de la desaladora de Marbella