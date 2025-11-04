Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La directora general de Cultura, Carmen Díaz, y la presidenta de la asociación 'Desde siempre y para siempre', María Ángeles Martos, ha presentado el evento. SUR

Unos 1.400 estudiantes participarán en Marbella en el congreso 'Educando en Valores'

El evento abordará temas como la inteligencia artificial y la ciberseguridad

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:55

Comenta

El Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez acogerá el próximo 14 de noviembre, de 9.30 a 14.00 horas, el evento 'Educando en ... Valores', una iniciativa dirigida a 1.400 alumnos de educación Secundaria y Bachillerato de centros públicos, privados y concertados del municipio. La cita, organizada por la asociación 'Desde siempre y para siempre' con la colaboración del Ayuntamiento, tiene como objetivo reforzar entre los jóvenes valores humanistas fundamentales para su desarrollo personal y social. La directora general de Cultura, Carmen Díaz, ha destacado que «se trata de una propuesta útil y necesaria, surgida del compromiso de una entidad que lleva años trabajando con este colectivo» y ha subrayado que «el Consistorio se ha volcado desde el primer momento con el proyecto».

