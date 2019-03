Entrevista «El respeto a la obra de arte es lo que siempre prima en toda restauración» Estrella Arcos von Haartman, junto a la fuente. / Josele-Lanza Estrella Arcos von Haartman Miembro del equipo de Quibla Restaura La intervención sobre la fuente de la Plaza de los Naranjos de Marbella llega a su fin con el descubrimiento de viejas inscripciones en la piedra NIEVES CASTRO Marbella Sábado, 30 marzo 2019, 01:10

Los transeúntes observan con curiosidad desde hace semanas tras una malla el trabajo que Quibla Restaura está realizando en la fuente histórica de la Plaza de los Naranjos de Marbella. A punto de finalizar el encargo, que se desarrolla con el impulso del Ayuntamiento y a demanda de la empresa Ituval, adjudicataria del proyecto de iluminación ornamental de la ciudad en cuyo desarrollo se horadó la piedra del fontanal, la responsable material de la intervención, Estrella Arcos von Haartman, desvela los entresijos de una ejecución minuciosa que ha sacado a flote viejas inscripciones hechas sobre la piedra. Las marcas podrían ayudar a fijar con exactitud la fecha de construcción de esta fuente que se sitúa a caballo entre los siglos XVII y XVIII.

–¿Qué patologías presentaba la fuente?

–Esta es la segunda intervención que se hace sobre la fuente donde encontramos varios elementos y diferentes tipos de materiales, piedras calizas y mármol de Mijas, más un remate superior que es un añadido de otro elemento diferente colocado hace muchísimo tiempo, pero que no le pertenece. La primera intervención fue hace escasamente dos años, cuando se hizo una actuación de emergencia para combatir los problemas más acuciantes que tenía en ese momento: sobre todo, se realizó una limpieza de superficie y el tratamiento de los metales. Ahora, en esta segunda fase, lo quese ha hecho es la eliminación de todos los agentes degradantes externos y las cromatizaciones, junto al tratamiento de otros elementos como el canal perimetral, la parte superior y sobre todo, la sustitución de los tubos de latón que estaban muy mineralizados.

–¿La primera intervención de la que habla también corrió a cargo de Quibla Restaura?

–Sí. La realizó la empresa Quibla Restaura pero en ese caso se llevó directamente con el Ayuntamiento, mientras que esta segunda fase se lleva a cabo por petición de una empresa que trabaja para el Ayuntamiento (Ituval).

–Ituval, adjudicataria de los trabajos de iluminación ornamental de Marbella, horadó, al parecer por error, la piedra de esta fuente. ¿Los daños ocasionados han podido resolverse con éxito?

–Yo, evidentemente, no asistí en directo a este asunto, con lo cual tengo pocos datos que aportar sobre lo que ocurrió. Lo que me consta es la gran sensibilidad tanto del Ayuntamiento como de esta empresa hacia el patrimonio y por eso, ellos mismos (Ituval) se ofrecieron a hacerse cargo de la segunda fase de esta restauración. Parece ser que dentro de sus labores estaban intentando hacer una iluminación artística sobre la fuente sin darse cuenta de que no debían entrar en colisión con la propia materialidad de la pieza. Yo a esto le doy la importancia que le doy, pero sé que enseguida actuaron con sensibilidad y con mucha profesionalidad parando e intentando solventar el problema.

–¿Y esa perforación ha tenido consecuencia grave para la fuente?

–No. No ha tenido ninguna consecuencia grave.

–¿Cuándo está previsto que finalice la restauración?

–Esta restauración ha llevado más o menos un mes. Y en principio mañana (por el viernes) la intervención queda prácticamente terminada a excepción de la colocación de los caños de agua, que son unas piezas que van a sustituir a unos tubos de latón que había y que han sido los causantes de una muy buena parte de los daños que tenía la fuente. Porque como he comentado con anterioridad, una de las cosas más importantes que se ha hecho ha sido eliminar muy minuciosamente todos los depósitos adheridos. Algunos eran carbonatos, pero otros eran producto de la corrosión de varios metales como el hierro o el latón, que habían creado unas cromatizaciones, manchas, muy adheridas por la porosidad de la piedra. Y esto ha sido lo que ha llevado una mayor parte del tiempo de esta intervención.

–Ha comentado que la actuación se completa con la sustitución de los tubos de latón de la fuente que estaban muy oxidados. ¿Por qué modelo se apuesta?

–Probaremos varios modelos discretos, pero adecuados a la época de la fuente para que tenga unas salidas de agua un poco más dignas que unos simples tubos oxidados.

–¿Qué materiales se barajan?

–Diferentes modelos en bronce. En total, la fuente tiene ocho salidas de agua. Y claro, cada una tiene que tener un tamaño diferente y posiblemente también un diseño levemente diferente. El problema está en la introducción del tubo que va desde la boca exterior hasta el interior de los vasos o interior del canal por donde tiene que sacar agua. Es un tema muy complicado porque es una fontanería que no sabemos cómo es.

–Estos caños le van a conferir a la fuente un aspecto distinto.

–Todo depende de la memoria de la gente. Evidentemente la ciudadanía puede pensar esta no es mi fuente que me la han cambiado, pero no. Para poner estas bocas de salida de agua se van a probar distintos modelos para ver realmente si se adecuan al diseño y a la época. Cuando se restaura una pieza jamás se intenta dignificar mediante añadidos lujosos. No es eso. Pero muy probablemente los caños de salida que tuviera originariamente eran mucho más dignos que unos tubos de latón oxidados como tenía actualmente, que además me consta que se los añadieron hace un tiempo.

–¿Se ha topado con sorpresas en este proceso de restauración?

–Una de las cosas que considero que han sido más interesantes es que se ha podido recuperar en buena parte las inscripciones que estaban en el dado superior, por encima del vaso que a su vez sostiene la bola con los cuatro mascarones. Aquí había unas serie de inscripciones que estaban tan absolutamente colmatadas por estos depósitos que he mencionado que no se leían y ahora sí han salido. Las estudiaremos con mayor calma y espero que la transcripción pueda ser muy interesante. Por ahora tiene buena pinta.

–¿Existe material escrito que hable de estas inscripciones?

–Prácticamente muy poco.

–¿Puede adelantarnos algo sobre la transcripción?

–El comitente, la persona que lo encargó, aparece la palabra de «corregidor»; «acabose en Marbella»; y un año, pero tengo todavía que dilucidar la segunda cifra, acaba en 04.

–Sería muy interesante ese hallazgo porque ayudaría a concretar la datación de la fuente.

–Exacto. Espero que la inscripción ayude a concretar el año de construcción.

–¿Cuál es la directriz principal que asume usted como restauradora cuando acomete un trabajo de estas características?

–El mundo de la restauración está basado en unos conceptos éticos que son muy estrictos y así hemos llegado hasta un nivel de limpieza suficiente para nunca dañar la materia original. El respeto a la obra de arte es lo que siempre prima en toda restauración, en parte para intentar devolverla a la imagen primigenia que podía tener, pero también no olvidando que el tiempo al fin y al cabo, da su última pincelada y es lo que llamamos la pátina.