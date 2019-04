Tommy Hilfiger: «La moda tiene que ser inclusiva, ese es el camino correcto y del éxito» La mujer de Tommy Hilfiger toma una foto del diseñador en uno de los córners de la marca en El Corte Inglés de Puerto Banús . / Josele-Lanza El fundador de la marca Tommy Hilfiger revela que los guiños de realidad que incorporan sus colecciones se los debe a su mujer, la también diseñadora Dee Ocleppo NIEVES CASTRO Marbella Sábado, 20 abril 2019, 00:48

Llegó, sonrió, posó... y se metió a todos en el bolsillo. El diseñador Tommy Hilfiger, fundador y diseñador principal de la marca del mismo nombre, actuó de embajador de lujo en la presentación española de la nueva colección de complementos de su mujer, Dee Ocleppo. Bolsos y zapatos de pieles exóticas, hechos a mano, que desde este miércoles están a la venta en un pop-up en El Corte Inglés de Puerto Banús. La pareja defiende durante una entrevista concedida a SUR la importancia que para ambos tiene trabajar con patrones inclusivos y llegar a clientes de todo tipo y cualquier edad, así como el peso que en la difusión de este concepto juegan hoy las redes sociales.

–Tommy Hilfiger abandera la tendencia del 'see now, buy now' en su segmento frente al 'slow fashion'. ¿Esta filosofía le ha aportado más satisfacciones que quebraderos de cabeza?

–Tommy Hilfiger: Sí, así es. Los compradores que ven algo en la pasarela lo quieren tener al momento, como mucho al día siguiente. No quieren esperar seis meses. Y muchas casas de diseño enseñan sus colecciones en febrero y no las reparten a las tiendas para la venta hasta septiembre. Mis clientes o los clientes que yo busco quieren gratificaciones inmediatas. Esa es la idea que hay detrás de la filosofía 'see now, buy now', pero siendo también inclusivos con el público, dejando que gente que no es ni compradora o prensa vea el show y cliquee y compre fuera de la pasarela. Durante años no ha sido así: veían a las modelos, elegían las prendas que querían y las tenían seis meses después. ¿Qué pasa? Ahora con las redes sociales ves cualquiera de esos diseños en las 'celebrities' sobre la alfombra roja o en cualquier tipo de publicación y cuando llega septiembre quizá eso que querías ya pueda estar fuera de tu mente.

–Precisamente, al hilo del peso de Internet, Tommy Hilfiger lleva tiempo incluyendo a reinas de las redes sociales, lo hizo con la modelo Gigi Hadid y ahora con la actriz, modelo y activista Zendaya, ¿qué aportan estos perfiles?

–Tommy Hilfiger: Mantienen la marca joven. Colaborar con estas mujeres permite alcanzar las redes sociales y sus fans, a la Generación C (personas nacidas entre 1990 y 2000).

–Y usted, Dee, ¿a qué tipo de mujer se dirige? ¿Le da tanta importancia a las redes?

–Dee Ocleppo: A mí no me gusta etiquetar a las mujeres, identificando a compradoras específicas para mi marca. No me gusta hacer eso. Mi 'target' abarca todas las edades y todas las tallas. Pienso que me dirijo a cualquier mujer que aprecie un producto de calidad y con un buen precio, el mejor precio posible que podemos. Y por supuesto, también me dirijo a aquellas mujeres que puedan ser fan de mi marca o de Tommy, y que me sigan por Instagram donde soy muy activa, las redes sociales son muy importantes para mí.

–¿Cómo de importantes?

–Dee Ocleppo: Mucho. Nosotros empezamos on-line y este es uno de los primeros puntos (físicos) dentro del mercado. Tuvimos mucha suerte de tener disponible este espacio y poder lanzar aquí, en Marbella, en esta maravillosa y preciosa ciudad. Queríamos mostrar muchos artículos de la colección primavera-verano y para ello buscábamos un lugar de buen clima y entonces pensamos, qué mejor sitio que El Corte Inglés de Marbella, aprovechando el puente de Semana Santa.

La pareja en el 'pop-up' instalado en El Corte Inglés. / Josele-Lanza

–¿Ustedes dos colaboran como diseñadores?

–Tommy Hilfiger: Ella (dice dirigiendo la mirada a Dee Ocleppo) es siempre una inspiración para mí. Tommy Hilfiger Women está inspirada en Dee. Ella puede vestir fácilmente con ropa deportiva o unos vaqueros hasta algo más glamuroso y por la noche con algo muy chic y elegante. Mi mujer refleja la imagen que me gusta para mis colecciones.

–Se enorgullece de liderar una marca inclusiva que muestra modelos con curvas de todas las edades. ¿Esa dosis de realidad es parte del éxito?

–Tommy Hilfiger: Esto que comenta es un perfecto ejemplo de cómo mi mujer inspira la marca, porque hace años, cuando nosotros sólo teníamos modelos delgadas, fue Dee la que me dijo: esto no es inclusivo. Y ella fue la que me inspiró a incluir esos guiños de realidad. Ese es el camino correcto y lo que hay que hacer. Fue ella la que me inspiró a moverme en esa dirección y ha sido muy exitoso para la marca.