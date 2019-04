María Bravo y Ronan Keating recaudarán fondos en Marbella para la Casa Global Gift y el cáncer Storm Keating, María Bravo y Ronan Keating, en Marbella el año pasado. / SUR La presidenta de la Fundación Global Gift y el cantante irlandés estarán juntos en la ciudad el próximo 3 de mayo NIEVES CASTRO Marbella Jueves, 25 abril 2019, 22:56

La presidenta de la Fundación Global Gift, María Bravo, y el cantante irlandés Ronan Keating, que puso voz a la banda sonora de la película 'Notting Hill', unen fuerzas en Marbella el próximo 3 de mayo para recaudar fondos para sus respectivas fundaciones con un torneo de golf y una cena de gala.

El cantante de éxitos como 'When you say nothing at all' o 'Life is a rollercoaster' es el pilar de Ronan Keating Foundation, entidad volcada en la ayuda a personas con cáncer. Mientras que Bravo está construyendo en su ciudad natal, a través de su fundación, la primera Casa Global Gift del mundo, destinada a dispensar asistencia gratuita a través de terapias a personas con discapacidad o enfermedades raras de la Costa del Sol.

El torneo se desarrollará en Villa Padierna Golf Club y la cena, que estará amenizada con un concierto acústico del propio Keating, será en el Hotel Gran Meliá Don Pepe. Entre la nómina de rostros populares que se espera en la velada figura la del cantante Brian McFadden, exvocalista de 'Westlife'.