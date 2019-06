García Urbano se proclama alcalde de Estepona con una mayoría absoluta aplastante García Urbano tras recibir el bastón y el collar de alcalde de Estepona / Charo Márquez El regidor pide a los cuatro concejales del PSOE que rectifiquen su voto y que lo apoyen CHARO MÁRQUEZ Estepona Sábado, 15 junio 2019, 14:45

Si en algún Ayuntamiento de España estaba más que decidida la proclamación de la alcaldía y no se esperaban sorpresas, ese era el de Estepona. La nueva Corporación se ha constituido con la reelección por mayoría absoluta de José María García Urbano del Partido Popular como alcalde, tras obtener el apoyo de 21 concejales de los 25 que integran el Pleno de la Corporación.

El alcalde más votado de España, con cerca de un 70 por ciento de los votos, ha sido el único candidato propuesto y ha contado con el apoyo de los 21 ediles del PP y los cuatro votos en contra del PSOE, la mínima oposición que se ha autodenominado 'la Galia de Estepona' que anuncia que «resistirán». Pese a su aplastante mayoría, García Urbano ha pedido a los cuatro ediles socialistas que rectifiquen su voto en contra y les ha reprochado que hayan «perdido la oportunidad» de votarlo «porque este rechazo no es a mí, sino al modelo de ciudad que hemos generado entre todos; es un rechazo a la ciudadanía y hubiera sido un gesto simbólico que yo habría sabido valorar».

Tras tomar la vara de mando y el collar de alcalde, ha hecho entrega de estos dos símbolos de la Alcaldía a sus hijos, al no poder hacerlo a su padre, ya fallecido, como hizo en las dos legislaturas anteriores. «Para que haya continuidad, para que este mismo bastón que estuvo en manos de vuestro abuelo, os de la oportunidad y el honor de ser miembros de esta corporación. Ojalá, porque ningún honor hay más grande que servir a esta ciudad. Quién sabe si algún día será posible», ha dicho a dos de sus hijos presentes en la ceremonia.

García Urbano ha comenzado sus discurso con tres frases. A sus hijos les ha dicho: «lo bien que se siente uno cuando hace el bien» y ha comentado que es la sensación que siente de haber cumplido su programa electoral. A sus compañeros de equipo de gobierno les ha comentado que «quien no vive para servir, no sirve para vivir» y les ha pedido total entrega a partir del lunes en sus respectivas delegaciones. Y al público asistente les ha señalado que «la huella de los que caminan juntos nunca desaparece». Ha aclarado que aunque en los medios de comunicación ha sido noticia Estepona por contar con el alcalde más votado de España, «yo no he sido el alcalde más votado de España, sino que esta ciudad se ha mostrado como la más unida de toda España frente a la división que existe en otros puntos de nuestro país».

El regidor ha anunciado que ya está en marcha el nuevo programa electoral para consolidar el modelo de ciudad que se ha desarrollado en Estepona. Así, se ha referido a que ya está iniciado el proceso para hacer realidad el proyecto universitario o que en breve se abrirá el Hospital.

Al reducido grupo de la oposición les ha adelantado que a pesar de su mayoría aplastante, «no habrá nada negativo en la actividad democrática del Ayuntamiento. Habrá generosidad» y ha adelantado que apoyarán todas las propuestas del PSOE que resulten beneficiosas para el interés general del municipio.

La portavoz del PSOE, Emma Molina, ha adelantado que va a presentar un recurso al acta del pleno por impedirle intervenir en la sesión y ha asegurado que su grupo no va a rectificar el sentido de su voto, como le ha pedido el alcalde, «por coherencia y por respeto a nuestros casi 4.000 votantes no podemos votar a favor de un partido que tiene otro planteamiento ideológico y diferente modelo de ciudad».

La socialista ha criticado el comportamiento del alcalde entregando los símbolos de la Alcaldía a sus hijos «como si fuera el monarca que le trasvasa a sus hijos el bastón y el collar». Teme que con esta mayoría absoluta se pierda «calidad democrática» y ha recordado que en anteriores legislaturas no se dieron medios económicos a la oposición y se les negó información.

Resultados de las pasadas elecciones