El batería profesional más joven del mundo Sergio Rodríguez, en la escuela de música. / A. PAZ El marbellí, de 10 años, consiguió el mayor nivel otorgado por Trinity Music College, con una calificación del 87 por ciento ANDREA JIMÉNEZ Lunes, 22 julio 2019, 00:06

Cuando recibió la noticia de que había conseguido el máximo grado profesional de batería, Sergio 'Drummer' Rodríguez estaba en un chiringuito jugando con sus amigos. «En ese momento no lo asimilé, pero ya luego me di cuenta de que lo había conseguido de verdad, y flipé», explica a SUR este marbellí de 10 años, que se ha convertido en el alumno más joven en conseguir el máximo grado de batería certificado por la prestigiosa universidad Trinity Music College, con una calificación del 87 por ciento.

Sergio cautivó a los examinadores con tres temas y una improvisación: 'Fire' de Jimi Hendrix, 'That golden rule' de Biffy Clyro y 'Spirit of a radio' el tema más icónico de la mítica banda de rock progresivo Rush y su impecable baterista, Neil Peart. «Estaba un poco nervioso, pero me dijeron que lo había hecho muy bien», comenta.

Este reconocimiento, que lo avala como profesional de la batería, es fruto de un gran esfuerzo conjunto. «Hicimos mucho hincapié en el examen de Trinity en todas las clases», cuenta Sergio, que es alumno de la escuela de música 'Rock Factory', situada en San Pedro.

En ella, su profesor de batería Teo González le imparte tres horas de clase a la semana. «Estamos muy orgullosos de él, lo hemos visto crecer», subraya el docente, que recuerda cómo comenzó todo. «En las sesiones grupales vi su potencial, por eso pedí media hora de clase solo con él. Este año hemos llegado a tres horas semanales».

La andadura de Sergio en 'Rock Factory' comenzó hace algo más de tres años, pero su pasión por la batería viene de lejos. «Cuando tenía tres años empecé a usar las baquetas, y tras probar varios instrumentos con mi padre, me quedé con la batería porque era el que se me daba mejor».

Además de sus clases particulares, Sergio practica casi todos los días en casa con su batería. «Tengo un mini estudio en casa de mis abuelos, y ahí grabo los vídeos para mi canal de Youtube», explica.

Tras conseguir el máximo grado de batería, ahora toca buscar nuevos retos, como el jazz. «El mundo del jazz es difícil, pero la apuesta es que dentro de dos años tenga un nivel profesional y desarrolle sus gustos musicales», comenta Habacuc Rodríguez, padre de Sergio.

Este joven marbellí quiere convertirse en el mejor batería del mundo. «Quiero ser como Eric Moore o mejor», apunta Sergio, que se transforma en cuanto pisa el escenario. «Quiero llenar estadios con mi grupo».

Grupo musical

Sergio pertenece a la banda infantil 'Devils in the sky', compuesta por el joven batería junto a cinco chicas, todos ellos alumnos de la academia 'Rock Factory'. «Todos superaron los exámenes Trinity con excelentes calificaciones», explica Rafa Rodríguez, director de la escuela y mánager del grupo.

Rodríguez fue el que unió a estos niños, para crear una banda que ya ha traspasado las fronteras andaluzas. «Hace algunas semanas actuamos en Lleida, y fue muy emocionante», comenta el profesor, que asegura que la banda infantil «es un referente en España, ya que los integrantes son músicos titulados».

Todos los sábados por la mañana ensayan en las instalaciones de la escuela, donde se preparan para sus conciertos, que llegan ya casi al medio centenar. «Son niños súper jóvenes cantando y tocando instrumentos a un nivel increíble. Nos encanta generar ese efecto sorpresa cuando vamos a sitios nuevos a actuar», apunta Reyes.

Tras grabar un single en los estudios Abbey Road, se encuentran creando canciones para editar su primer álbum el año que viene.