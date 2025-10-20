Yunquera rinde homenaje a sus tradiciones en la Feria del Vino y la Castaña

El otoño vuelve a llenar de aroma y sabor las calles de Yunquera con la XV Feria del Vino y la Castaña, que se desarrollará ... el sábado 25 y el domingo 26 de octubre.

Reconocida como Fiesta de Interés Turístico, esta celebración rinde homenaje a los orígenes y tradiciones de la localidad y ofrecerá distintas actividades para toda la familia. Entre otras, se ofrecerán rutas paisajísticas, degustaciones, actuaciones musicales, mercado artesanal y comercial, además de propuestas para todas las edades.

Programa de actividades

Sábado 25

09:00 h. Ruta paisajística. Salida desde la Plaza de la Constitución. Recorre bancales, bosques de castaños y viñedos del mosto yunquerano.

12:00 h. Inauguración de la XV Feria del Vino y la Castaña. Apertura de la zona artesanal y comercial.

12:15 h. Ruta turística por el casco histórico (salida desde el stand de información).

13:00 h. Pasacalles de la Banda Municipal de Música de Yunquera.

14:00 h. Actuación de María Cortés, una voz llena de arte y sentimiento.

14:30 h. Degustación de chicharrones, aceitunas y vino mosto yunquerano.

15:30 h. Buñuelos y chocolate en la plaza.

17:30 h. Academia de baile de Lucía: arte y salero sobre el escenario.

19:30 h. Actuación de Iván Zea, talento y energía en cada nota.

21:00 h. Cierre de la zona artesanal y comercial.

22:00 h. Orquesta Vibraciones en la Plaza de la Constitución.

00:00 h. Concierto de Olivetti, seguido de la Orquesta Vibraciones para continuar la fiesta.

Domingo 26

09:00 h. Ruta paisajística desde la Plaza de la Constitución.

12:00 h. Apertura de la zona artesanal y comercial.

12:15 h. Ruta turística por el casco histórico.

12:30 h. Pasacalles de la Panda de Verdiales por Calle Calvario.

13:30 h. Tradicional Pisá de la Uva en la Plaza de la Constitución, amenizada por los verdiales.

14:00 h. Fiesta con la Orquesta Vibraciones.

14:30 h. Degustación gratuita de vino mosto de Yunquera y del plato típico «malcocinao».

16:00 h. Buñuelos y chocolate en la plaza.

16:00 h. Actuación del grupo Calet.

18:30 h. Concierto de Más que Amigos.

20:00 h. Continúa la fiesta con la Orquesta Vibraciones.

21:00 h. Cierre de la zona artesanal y comercial.