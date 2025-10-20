Yunquera rinde homenaje a sus tradiciones en la Feria del Vino y la Castaña
La fiesta celebrará su XV edición con actividades para todos los públicos el sábado 25 y el domingo 26
Málaga
Lunes, 20 de octubre 2025, 20:02
El otoño vuelve a llenar de aroma y sabor las calles de Yunquera con la XV Feria del Vino y la Castaña, que se desarrollará ... el sábado 25 y el domingo 26 de octubre.
Reconocida como Fiesta de Interés Turístico, esta celebración rinde homenaje a los orígenes y tradiciones de la localidad y ofrecerá distintas actividades para toda la familia. Entre otras, se ofrecerán rutas paisajísticas, degustaciones, actuaciones musicales, mercado artesanal y comercial, además de propuestas para todas las edades.
Programa de actividades
Sábado 25
09:00 h. Ruta paisajística. Salida desde la Plaza de la Constitución. Recorre bancales, bosques de castaños y viñedos del mosto yunquerano.
12:00 h. Inauguración de la XV Feria del Vino y la Castaña. Apertura de la zona artesanal y comercial.
12:15 h. Ruta turística por el casco histórico (salida desde el stand de información).
13:00 h. Pasacalles de la Banda Municipal de Música de Yunquera.
14:00 h. Actuación de María Cortés, una voz llena de arte y sentimiento.
14:30 h. Degustación de chicharrones, aceitunas y vino mosto yunquerano.
15:30 h. Buñuelos y chocolate en la plaza.
17:30 h. Academia de baile de Lucía: arte y salero sobre el escenario.
19:30 h. Actuación de Iván Zea, talento y energía en cada nota.
21:00 h. Cierre de la zona artesanal y comercial.
22:00 h. Orquesta Vibraciones en la Plaza de la Constitución.
00:00 h. Concierto de Olivetti, seguido de la Orquesta Vibraciones para continuar la fiesta.
Domingo 26
09:00 h. Ruta paisajística desde la Plaza de la Constitución.
12:00 h. Apertura de la zona artesanal y comercial.
12:15 h. Ruta turística por el casco histórico.
12:30 h. Pasacalles de la Panda de Verdiales por Calle Calvario.
13:30 h. Tradicional Pisá de la Uva en la Plaza de la Constitución, amenizada por los verdiales.
14:00 h. Fiesta con la Orquesta Vibraciones.
14:30 h. Degustación gratuita de vino mosto de Yunquera y del plato típico «malcocinao».
16:00 h. Buñuelos y chocolate en la plaza.
16:00 h. Actuación del grupo Calet.
18:30 h. Concierto de Más que Amigos.
20:00 h. Continúa la fiesta con la Orquesta Vibraciones.
21:00 h. Cierre de la zona artesanal y comercial.
