La cata: los vinos recomendados de la última semana de noviembre

Lagar de Cervera

Esta bodega pertenece al mismo grupo que La Rioja Alta. Esta bodega riojana elabora su blanco de referencia en esta denominación gallega y lo hace ... exclusivamente con uvas de la variedad Albariño recolectadas en la zona de O Rosal y Cervera. No deja de ser uno de los vinos clásicos de esta denominación, tanto por su color amarillo con tonos verdosos, como por su nariz. Predominan aromas a flores blancas, pera y manzana verde. En boca lo que más sobresale es su frescura y su final largo y con persistencia.

Bodega: Lagar de Fornelos

D. O.: Rías Baíxas

Añada: 2024

Temperatura de servicio: 6-8ºC Precio aprox. 17 €

Calificación: 6,5 / 10

Carmelo Rodero 9 Meses

Con viñas de Tempranillo, cuya edad oscila entre los 8 y los 20 años, se elabora este tinto de Carmelo Rodero que ya en su presentación nos dice cuantos meses ha tenido de crianza en barricas de roble francés. Esta bodega se ha posicionado como una de las referencias a la hora de elaborar vinos de mucha calidad en esta denominación. En concreto es 9 meses presenta un color granate con tonos violáceos propios de su juventud. En nariz se aprecian notas a frutas rojas no muy maduras y en boca resulta un vino muy placentero.

Bodega: Rodero

D. O.: Ribera Duero

Añada: 2024

Temperatura de servicio: 12-16ºC Precio aprox. 16 €

Calificación: 7 / 10

Hinia

Este tinto solamente se elabora en las mejores añadas. Es un coupage de tempranillo, mazuelo y graciano que tiene por delante muchos años de vida si se guarda carrectamente. Ha permanecido más de 30 meses en barrica y un número de años en botella hasta alcanzar su plenitud para salir al mercado con todas las garantías. Salió a la calle por primera vez en el año 2009 para conmemorar las nuevas instalaciones de la bodega. Es uno de los mejores reservas riojanos que he probado este año. Mi recomendación es abrirlo casi una hora antes de tomarlo.

Bodega: Martínez Lacuesta

D. O.: Rioja

Añada: 2015

Temperatura de servicio: 14-16ºC

Precio aprox.: 25 €

Calificación: 9 / 10