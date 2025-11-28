Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La cata: los vinos recomendados de la última semana de noviembre

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:20

Lagar de Cervera

Esta bodega pertenece al mismo grupo que La Rioja Alta. Esta bodega riojana elabora su blanco de referencia en esta denominación gallega y lo hace ... exclusivamente con uvas de la variedad Albariño recolectadas en la zona de O Rosal y Cervera. No deja de ser uno de los vinos clásicos de esta denominación, tanto por su color amarillo con tonos verdosos, como por su nariz. Predominan aromas a flores blancas, pera y manzana verde. En boca lo que más sobresale es su frescura y su final largo y con persistencia.

