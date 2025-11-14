La cata: los vinos recomendados de la tercera semana de noviembre

Blecua es una pequeña bodega ubicada en Barbastro y perteneciente al Grupo Gonzalez Byass cuya característic principal es que elabora exclusivamente un tinto y solamente ... en añadas excepcionales, de ahi que sea el vino más emblemático de toda la D.O. Somontano. Es un coupage de Cbernet Sauvignon, Merlot, Garnacha y Tempranillo, La uva se selecciona entre las mejores viñas y realizan su fermentación por separado. Este vino combina a la perfección con platos donde la trufa está muy presente, carnes de caza mayor y chocolate.

FICHA Bodega: Blecua

D.O.: Somontano

Añada: 2017

Temperatura de servicio: 14-16ºC

Precio aproximado: 80 €

Calificación: 9 / 10

Monte La Reina Verdejo

Es uno de los blancos más desafiantes de toda la D.O. Toro. Se trata de un monovarietal de verdejo que ha tenido un proceso de fermentación sobre sus propias lías. Este blanco encarna perfectamente el espíritu inquieto de la bodega, cuya filosofía es innovar sin que las auténticas raíces tradicionales desaparezcan. Estamos ante un blanco que es verdejo pero que tiene ese toque de los godellos del Bierzo. Encontramos junto a su frescura mucha potencia y persistencia en boca.

FICHA Bodega: Monte La Reina

D.O.: Toro

Añada: 2024

Temperatura de servicio: 6-8ºC

Precio aproximado: 9 €

Calificación: 7 / 10

Terra Incogníta

Los tinto procedentes de viñas viejas son quizá donde esta casa muestra todo su potencial. Elaboran en Pedrosa de Duero partiendo de viñas cuya edad ronda los cien años. Poca producción por hectárea a cambio de mucha concentración. Terra Incógnita se caracteriza, especialmente en esta añada, por ser un tinto de color granate oscuro de capa media alta. En nariz se aprecian aromas a frutas rojas muy maduras y flores rojas. En boca es un vino bastante denso, muy concentrado y con un paso de boca elegante. Ideal para acompañar quesos curados y carnes rojas a las brasas.