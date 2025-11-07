La cata: los vinos recomendados en la segunda semana de noviembre

Siempre he sido partidario de beber los vinos blancos con más de un año de botella, es decir, de la añada anterior como mínimo. Acabo ... de volver a catar este blanco del 2022 y si en su día, hace más de un año, dije que estaba en su mejor momento, ahora lo reitero y añado que todavía está mejor a pesar de que su color ha experimentado un cambio debido a su oxigenación. La Moscatel de Alejandría es ideal para elaborar blancos de mesa que combinan muy bien con pescados al horno y mariscos cocidos.

FICHA Bodega: Bodegas Nilva.

D.O.: Sierras de Málaga

Añada: 2022

Temperatura de servicio: 6-8ºC

Precio aproximado: 18 €

Calificación: 7/10

MIO Sparling Sake

Ampliar

Los sakes, destilados o calificados como «vinos de arroz» están irrumpiendo en los restaurantes de cocina japonesa. Basta con echar la vista atrás y ver el éxito que tuvo en la pasada edición de SURWINES la cata de sakes. MIO es un sparkling sake, es decir, espumoso, perfecto para los consumidores que empiezan a adentrarse en el misterioso mundo de los sakes. Hay que beberlo frío y es un buen acompañantes de algunos sashimis, en especial de pescados blancos.

FICHA Bodega: Takara Shuzô

D.O.: No tiene

Añada: Sin especificar

Temperatura de servicio: 5-7ºC

Precio aproximado: 8 €

Calificación: 7 / 10

Roda I Blanco

Ampliar

En el año 2019 esta bodega se consolidó como una de las elaboradoras de grandes vinos blancos de guarda en toda la D.O. La añada del 2022 viene a reafirmar la apuesta iniciada hace más de diez años por conseguir unos vinos blancos riojanos distintos a todo lo que en esos momentos había en el mercado. Tiene un atractivo y personal color ambamarino. En nariz encontraremos mucha fruta madura como el membrillo y el limón junto a un toque mineral.