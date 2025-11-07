La cata: los vinos recomendados en la segunda semana de noviembre
Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:25
Nilva 2022
Siempre he sido partidario de beber los vinos blancos con más de un año de botella, es decir, de la añada anterior como mínimo. Acabo ... de volver a catar este blanco del 2022 y si en su día, hace más de un año, dije que estaba en su mejor momento, ahora lo reitero y añado que todavía está mejor a pesar de que su color ha experimentado un cambio debido a su oxigenación. La Moscatel de Alejandría es ideal para elaborar blancos de mesa que combinan muy bien con pescados al horno y mariscos cocidos.
FICHA
-
Bodega: Bodegas Nilva.
-
D.O.: Sierras de Málaga
-
Añada: 2022
-
Temperatura de servicio: 6-8ºC
-
Precio aproximado: 18 €
-
Calificación: 7/10
MIO Sparling Sake
Los sakes, destilados o calificados como «vinos de arroz» están irrumpiendo en los restaurantes de cocina japonesa. Basta con echar la vista atrás y ver el éxito que tuvo en la pasada edición de SURWINES la cata de sakes. MIO es un sparkling sake, es decir, espumoso, perfecto para los consumidores que empiezan a adentrarse en el misterioso mundo de los sakes. Hay que beberlo frío y es un buen acompañantes de algunos sashimis, en especial de pescados blancos.
FICHA
-
Bodega: Takara Shuzô
-
D.O.: No tiene
-
Añada: Sin especificar
-
Temperatura de servicio: 5-7ºC
-
Precio aproximado: 8 €
-
Calificación: 7 / 10
Roda I Blanco
En el año 2019 esta bodega se consolidó como una de las elaboradoras de grandes vinos blancos de guarda en toda la D.O. La añada del 2022 viene a reafirmar la apuesta iniciada hace más de diez años por conseguir unos vinos blancos riojanos distintos a todo lo que en esos momentos había en el mercado. Tiene un atractivo y personal color ambamarino. En nariz encontraremos mucha fruta madura como el membrillo y el limón junto a un toque mineral.
FICHA
-
Bodega: Roda
-
D.O.: Rioja
-
Añada: 2022
-
Temperatura de servicio: 8-10ºC
-
Precio aproximado: 75 e
-
Calificación: 8 / 10
