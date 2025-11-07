Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La cata: los vinos recomendados en la segunda semana de noviembre

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:25

Nilva 2022

Siempre he sido partidario de beber los vinos blancos con más de un año de botella, es decir, de la añada anterior como mínimo. Acabo ... de volver a catar este blanco del 2022 y si en su día, hace más de un año, dije que estaba en su mejor momento, ahora lo reitero y añado que todavía está mejor a pesar de que su color ha experimentado un cambio debido a su oxigenación. La Moscatel de Alejandría es ideal para elaborar blancos de mesa que combinan muy bien con pescados al horno y mariscos cocidos.

