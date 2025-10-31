La cata | Los vinos destacados de la primera semana de noviembre

Corimbo es la marca de esta bodega para sacar al mercado sus tintos ecológicos. El viñedo situado en el término municipal de La Horra en ... la provincia de Burgos y tiene alrededor de 30 años. El invierno de ese año fue bastante frío y se caracterizó por la ausencia de lluvia y en cambio la primavera fue bastante fría y lluviosa, siendo el verano caluroso y seco. A pesar de estas climatología se han logrado obtener vinos bastantes frescos, muy intensos en nariz donde las notas a frutas rojas frescas destacan. En boca volvemos a notar esa frescura y su persistencia es buena.

FICHA Bodega: La Horra

D.O.: Ribera del Duero

Añada: 2022

Temperatura de servicio: 14-16ºC

Precio aproximado: 23 €

Calificación: 7 / 10

Castillo Monjardín Chardonnay

El interés por los vinos rosados navarros vuelve a ponerse en el punto de mira de la hostelería malagueña, pero en muchas ocasiones nos olvidamos de los blancos monovarietales de chardonnay que en esta denominación se están elaborando, tanto jóvenes, como de crianza. En concreto esta bodega es una de las que tienen en el mercado un gran chardonnay joven. Destaca en nariz por la sutileza de aromas cítricos y su frescura en boca. Es un blanco muy gastronómico.

FICHA Bodega: Castillo de Monjardín

D.O.: Navarra

Añada: 2024

Temperatura de servicio: 6-8ºC Precio aprox. 8 €

Precio aproximado: Array

Calificación: 7 / 10

Hinia 2015

Si buscamos en tinto riojano clásico y de mucha calidad, no hay duda de que Hinia de Martínez Lacuesta tiene todos los parámetros que lo definen como el más tradicional y clásico de esta casa. Para empezar es un coupage de tres variedades. tempranillo, mazuelo y graciano. Luego están sus características organolépticas, donde su color granate brillante y sus aromas a cacao y tabaco sobresalen por encima de los aromas a frutas rojas. En boca es un tinto muy sedoso, perfecto para maridar con legumbres y carnes rojas. Un vino muy longevo.