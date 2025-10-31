Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La cata | Los vinos destacados de la primera semana de noviembre

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:50

Corimbo 2022

Corimbo es la marca de esta bodega para sacar al mercado sus tintos ecológicos. El viñedo situado en el término municipal de La Horra en ... la provincia de Burgos y tiene alrededor de 30 años. El invierno de ese año fue bastante frío y se caracterizó por la ausencia de lluvia y en cambio la primavera fue bastante fría y lluviosa, siendo el verano caluroso y seco. A pesar de estas climatología se han logrado obtener vinos bastantes frescos, muy intensos en nariz donde las notas a frutas rojas frescas destacan. En boca volvemos a notar esa frescura y su persistencia es buena.

diariosur

La cata | Los vinos destacados de la primera semana de noviembre