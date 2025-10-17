La cata: los vinos recomendados de la tercera semana de octubre

Quienes dan por terminado el auge de los vinos de Toro en la hostelería española han vuelto a equivocarse, Celsus de Bodegas Vetus es todo ... un reencuentro con los vinos preocedentes de viñedos centenarios. Cepas de Tinta de Toro con algunas Garnachas y unas pocas más de Malvasía, proceden las uvas de este tinto, una muestra de como en estas tierras y en esta denominación se hacen grandes vinos. Un color intenso a cereza negra, unos aromas a chocolate negro, frutas rojas maduras y un final a vainilla, así como mucha potencia en boca son valores ideales.

FICHA Bodega: Vetus

D.O.: Toro

Añada: 2023

Temperatura de servicio: 14-16ºC

Precio aproximado: 52 €

Calificación: 7,5 / 10

Nabal Gran Reserva

Ampliar

Este gran reserva de Nabal es uno de los grandes vinos de la añada 2018 que se han elaborado en toda la Ribera del Duero. Tras una rigurosa selección de racimos de tres variedades, Tempranillo (90%) y el resto de Merlot y Albillo Mayor, una prefermentación en frío para extraer aromas y color, una fermentación alcohólica a temperatura controlada y una crianza en barricas nuevas de roble francés, se ha conseguido un vino de color granate intenso y brillante, donde los aromas a frutas maduras predominan.

FICHA Bodega: Nabal

D.O.: Ribera de Duero

Añada: 2018

Temperatura de servicio: 14-17ºC

Precio aproximado: 41 €

Calificación: 8 / 10

Viñas del Vero Rosado Pinot Noir

Ampliar

La variedad Pinot Noir se adapta muy bien a la hora de elaborar vinos rosados. En esta bodega aragonesa, propiedad de la firma jerezana González Byass, su enólogo y director, José Ferrer, ha conseguido sacar al mercado un vino muy fresco y que sigue las tendencias actuales que hay sobre estos vinos, aunque la añada del 2024 se aleja un poco de ese color provenzal que tan de moda se ha puesto. El vino presenta un color rosa pálido muy limpio y una nariz donde los aromas a flores blancas y rosas sobresalen. En boca tiene mucha frescura y persistencia media.