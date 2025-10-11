Vino: cada copa a su temperatura idónea

Una vez más a vueltas con la temperatura a la que debe servirse cada vino. Lo primero que debemos tener en cuenta son las particularidades ... de cada uno, en especial su almacenamiento anterior al descorche de la botella. Esto nos lleva a que muchas veces un vino no sepa como esperamos y lo más probable es que la temperatura de servicio no sea la idónea. El primer gran error es meter la botella en un congelador si queremos darle frío, hay que hacerlo sin prisas y en una cubitera con hielo y agua.

La vinos blancos deben consumirse entre 6 y 10ºC, ya que por lo general son más ácidos o más dulces. Y si es un blanco con crianza en madera, entonces su temperatura debe estar entre los 10 y los 12ºC.

Para los rosados, al tener características muy parecidas a los blancos, hay que servir las copas entre los 6 y 10ºC. Los tintos jóvenes entre 10 y 16ºC, los crianzas y reservas entre 14 y 18ºC. Los espumosos entre 5 y 10ºC para potenciar la sensación de frescor y los dulces entre 6 y 12ºC.

Si observamos estas temperaturas disfrutaremos con una copa de vino.