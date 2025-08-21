Veda, el nuevo restaurante de Marbella donde los platos bailan al ritmo de un DJ

Cuando cae la noche y la música cesa junto a las hamacas y las camas balinesas, Mogli se transforma en Veda. El popular club de ... piscina de Marbella se convierte en un restaurante donde los platos de autor y la música en directo comparten protagonismo. El nuevo negocio, que ha abierto sus puertas este verano, se localiza en una imponente villa en la zona de Nueva Andalucía y cuenta con dos espacios bien diferenciados: uno interior en donde la comida baila al ritmo de un DJ en directo, y una terraza algo más informal donde degustar todo tipo de cócteles con algo más de calma.

Veda Marbella es, en realidad, una evolución del antiguo restaurante de Mogli. «Queríamos cambiar un poco el concepto porque antes la gente se confundía y no sabía muy bien si venía a la piscina o al restaurante», resumen los impulsores del proyecto. La cocina lleva el sello del chef Carlos Aguilera, ex de Cocina, de los Hermanos Torres (3 estrellas Michelín), y del hotel Puerto Azul, en Marbella. Desde febrero de 2022 se encuentra vinculado al proyecto de Mogli.

El nuevo restaurante ocupa una superficie superior a los 1.200 metros cuadrados y tiene capacidad para más de 200 comensales entre los dos espacios. Para atender la demanda de todos los clientes, cuentan con una plantilla compuesta por 32 personas entre cocina, sala, seguridad, limpieza o recursos humanos.

A nivel gastronómico, Carlos Aguilera y Mario Bonetti (su mano derecha) se especializan en una cocina internacional aunque con ciertos guiños a los platos tradicionales malagueños. Y es que lo mismo sirven sushi, que una cecina de wagyu, un steak tartar preparado al momento en la sala o un gazpachuelo de salmonete inspirado en la receta que hacía la abuela del chef.

El pato laminado, el gazpachuelo y el brioche son tres de los platos más demandados. J.S.T.

Entre sus platos más demandados destacan el referido gazpachuelo, que ellos denominan Tiradito de gazpachuelo (34 euros), el brioche de rabo de toro con pico de gallo (8 euros), el pato laminado al carbón con salsa Perigord (38 euros) o su variedad de nigiris. También cabe reseñar su amplia y variada bodega, con alrededor de 200 referencias de todo el mundo entre las que destacan algunos de los caldos más exclusivos y lujosos del mundo.

A pesar del poco tiempo que llevan funcionando, sus propietarios se muestran agradecidos por la acogida que les está brindando el público de Marbella. Explican que su intención siempre ha sido crear un restaurante que evolucione a club donde los clientes comiencen cenando y terminen la noche tomando copas junto a los artistas internacionales que pinchan cada noche. «Hemos querido combinar alta gastronomía, servicio y buen ambiente», apuntan.