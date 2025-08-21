Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un DJ anima todas las noches en Veda Marbella. J.S.T.

Veda, el nuevo restaurante de Marbella donde los platos bailan al ritmo de un DJ

El afamado club de piscina Mogli se transforma por las noches en un establecimiento pensado para paladares exigentes y con ganas de fiesta

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:42

Cuando cae la noche y la música cesa junto a las hamacas y las camas balinesas, Mogli se transforma en Veda. El popular club de ... piscina de Marbella se convierte en un restaurante donde los platos de autor y la música en directo comparten protagonismo. El nuevo negocio, que ha abierto sus puertas este verano, se localiza en una imponente villa en la zona de Nueva Andalucía y cuenta con dos espacios bien diferenciados: uno interior en donde la comida baila al ritmo de un DJ en directo, y una terraza algo más informal donde degustar todo tipo de cócteles con algo más de calma.

