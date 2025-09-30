Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga

Diego René suma y sigue. El cocinero de origen valenciano continúa conquistando el mapa hostelero de Málaga y prevé inaugurar esta misma semana La Tabernilla ... by La Tasquita, su octavo proyecto de restauración en la ciudad.

El nuevo establecimiento se ubicará en la calle Calderería, en pleno Centro Histórico, y nace como una ampliación de La Tasquita de En Medio, restaurante que se encuentra en la misma calle a apenas dos locales de distancia.

El cocinero explica con este nuevo local quieren dar otra alternativa a los clientes que buscan las tres B: bueno, bonito y barato. De este modo también esperan acabar con las colas que se montan en la puerta del restaurante en diferentes momentos puntuales.

La Tabernilla se instalará en el local que anteriormente ocupaba La Taberna Mitjana haciendo esquina con la calle del Capitán. Dispone de 170 metros cuadrados y capacidad para unas 100 personas incluyendo la terraza. El nuevo restaurante abrirá de 12 a 00 horas con cocina ininterrumpida y no cerrará ningún día de la semana.

Ampliar El local hace esquina con la calle del Capitán. Migue Fernández

Diego René avanza que el objetivo es el mismo que en La Tasquita de En Medio: «Ofrecer comida de calidad pero lo más barato posible». El ticket medio -apunta- oscilará entre los 10 y los 15 euros. «Es un restaurante pensado para los malagueños, para la gente de aquí, aunque los extranjeros también serán bienvenidos».

El nuevo local ha sido reformado por completo respecto a su anterior inquilino, desde el mobiliario hasta la decoración o la cocina, de último diseño. En el restaurante trabajarán unas 30 personas y tendrá tres jefes de cocina que anteriormente han trabajado en otros de los negocios propios.

Respecto a la carta, explica que en el nuevo local estarán algunos de los platos más icónicos del original y algunas nuevas creaciones para que no sea un calco. Entre las novedades, los clientes podrán degustar un abanico ibérico adobado con puré de patatas al limón, tortilla de patatas con espuma de queso trufado o albóndigas en salsa de almendras.

Entre los clásicos de La Tasquita de En Medio no podrán faltar el flamenquín de lomo de cerdo, jamón cocido y queso provolone acompañado de mahonesa trufada; su amplia variedad de pinchos y su selección de tortillas. «Todo lo que se coma aquí será casero y hecho al momento», añade.

Como se ha comentado anteriormente, Diego René estrenará su octavo restaurante en la ciudad. Además cuenta con el gastronómico Beluga, su vecino Kraken, Cambara, Pez Wanda, Salao, Barlovento, La tasquita de en medio y la referida La Tabernilla.