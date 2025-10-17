Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El salón será más grande en esta edición. Ñito Salas

SUR Wines & Gourmet reunirá el próximo lunes a profesionales del mundo del vino y la gastronomía

Unas 150 empresas participarán en la quinta edición de este salón profesional que se celebrará en el hotel NH Málaga

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:23

Comenta

El sector del vino y de la gastronomía volverán a reunirse el próximo lunes 20 de octubre en una nueva edición de SUR Wines & Gourmet ... , salón profesional de vinos y productos exquisitos que se celebrará en el hotel NH Málaga y en el que participarán algunos de los mejores profesionales, bodegueros, distribuidores y productores de todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  3. 3 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  4. 4

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  5. 5

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  6. 6 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  7. 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  8. 8 Un instituto de Torre del Mar advierte de un conductor que ofreció a un alumno «subirse al coche» y «dar una vuelta con él»
  9. 9 Tres profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025
  10. 10 El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur SUR Wines & Gourmet reunirá el próximo lunes a profesionales del mundo del vino y la gastronomía

SUR Wines &amp; Gourmet reunirá el próximo lunes a profesionales del mundo del vino y la gastronomía