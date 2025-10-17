SUR Wines & Gourmet reunirá el próximo lunes a profesionales del mundo del vino y la gastronomía

El sector del vino y de la gastronomía volverán a reunirse el próximo lunes 20 de octubre en una nueva edición de SUR Wines & Gourmet ... , salón profesional de vinos y productos exquisitos que se celebrará en el hotel NH Málaga y en el que participarán algunos de los mejores profesionales, bodegueros, distribuidores y productores de todo el país.

Este encuentro profesional que celebra su quinta edición es organizado por Málaga en la Mesa, el suplemento gastronómico de Diario SUR, y cuenta el patrocinio de Sabor a Málaga, Diputación provincial de Málaga, Diputación de Córdoba, Sabor a Córdoba, Diputación de Valladolid, Alimentos de Valladolid y Milla de Oro del Vino.

Sur Wines & Gourmet podrá visitarse de 12 a 20 horas y contará con unas 150 empresas participantes y más de 500 referencias de vino. La gran expectación despertada ha obligado a ampliar el tamaño del salón, que ocupará toda la planta baja del hotel ubicado en la calle San Jacinto.

La edición de este año contará con nueve catas, un novedoso túnel del vino y un escenario en el que se realizarán microponencias y presentaciones de productos. Los profesionales y empresas interesados en acudir deben acreditarse en la web del evento.

Los asistentes podrán conocer más de 500 vinos y participar en nueve catas

Las catas previstas son 'Vinos Málaga, esencia en equilibrio', 'Grandes vinos de Rueda', 'Aceites peculiares de la DO Priego de Córdoba', 'Pedro Ximénez: Un vino para cada producto', 'Sushis y sakes', 'Gran cata de rosados DO Navarra', 'Vinos Sierras de Málaga: La excelencia de la diversidad', 'Sabores de Almería' y 'Vinos ganadores del concurso Vino de Museo'. Los profesionales que quieran participar en alguna de las catas deberán inscribirse previamente en la web del salón, ya que las plazas son limitadas.

SUR Wines Gourmet es el salón de grandes vinos peculiares organizado por el suplemento gastronómico de diario SUR «Málaga en la Mesa» donde se darán a conocer las mejores referencias. En el salón también habrá un espacio destacado para productos gourmet.