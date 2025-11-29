Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Finalistas de la anterior edición del Premio Promesas de Le Cordon Bleu Madrid.

Siete estudiantes de Málaga aspiran al Premio Promesas de alta cocina

Alumnos del IES La Rosaleda, de la Escuela de Hostelería de La Cónsula y de la de Benahavís han sido elegidos en el certamen de Le Cordon Bleu

Marina Martínez

Marina Martínez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Vuelve el Premio Promesas de alta cocina. Le Cordon Bleu Madrid ha publicado la selección de estudiantes que aspiran a la XIV edición de este ... concurso. De los 50 elegidos, siete son de Málaga: Sara Díaz Herrera, Jorge Herreras Muñiz y Alejandro Díaz Zapata del IES La Rosaleda; Nemesis Garay Ángeles y Carlos Javier Ávila Sotomayor de la Escuela de Hostelería de Benahavís; y Enrique Santana Conde y Aitor Moreno Prados, de la Escuela de Hostelería de Málaga La Cónsula.

