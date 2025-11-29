Siete estudiantes de Málaga aspiran al Premio Promesas de alta cocina

Vuelve el Premio Promesas de alta cocina. Le Cordon Bleu Madrid ha publicado la selección de estudiantes que aspiran a la XIV edición de este ... concurso. De los 50 elegidos, siete son de Málaga: Sara Díaz Herrera, Jorge Herreras Muñiz y Alejandro Díaz Zapata del IES La Rosaleda; Nemesis Garay Ángeles y Carlos Javier Ávila Sotomayor de la Escuela de Hostelería de Benahavís; y Enrique Santana Conde y Aitor Moreno Prados, de la Escuela de Hostelería de Málaga La Cónsula.

Este medio centenar de jóvenes pertenecen a 30 escuelas repartidas en 20 provincias de todo el país. Competirán a través de vídeo-recetas por una de las diez plazas para la gran final. Andalucía con 12 candidatos y Comunidad Valenciana con 10, son las comunidades con mayor representación en esta edición.

La vídeo-receta deberá tener como máximo cinco minutos de duración y la tendrán que enviar antes del 15 de enero con unas bases comunes pautadas por el certamen, sobre la materia y alguna técnica. «Aun así, contarán con cierto grado de libertad que les proporcionará la oportunidad de destacar, con productos de libre elección a ser posible de sus regiones y se evaluará sus conocimientos y técnicas en el proceso», destacan desde Le Cordon Bleu.

Voto popular

Estas propuestas audiovisuales de cada uno de los aspirantes se publicarán en el canal de YouTube del premio y en la aplicación a partir del 20 de enero para que quien lo desee pueda valorar sus vídeos favoritos. Este voto popular se unirá a las evaluaciones de los profesores de la escuela que ejercerán de jurado profesional para elegir a los diez alumnos que disputarán la gran final.

Una vez que acabe la votación en redes sociales, el 23 de febrero se darán a conocer los nombres de los diez alumnos elegidos para participar en la gran final de abril en las cocinas de Le Cordon Bleu Madrid. Allí tendrán que elaborar un plato con ingredientes comunes que deberán presentar ante un jurado compuesto por reconocidas figuras de la gastronomía nacional.

En la pasada edición, María Bazar Verdes, estudiante del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, se alzó con el primer premio tras conquistar al jurado presidido por el cocinero Javier Olleros, responsable del restaurante Culler de Pau (Pontevedra), con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol. En años anteriores, el certamen ha contado con figuras el panorama gastronómico español como Eduard Xatruch, Joan Roca, Jesús Sánchez, Martín Berasategui, Pedro Subijana o Andoni Luis Aduriz.

El Premio Promesas de la alta cocina está dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursen actualmente el último año de formación en cocina en cualquier centro del país y que «destaquen por su pasión y su visión de la cocina». Además, este concurso ofrece la posibilidad de obtener dos becas para seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid a los dos primeros clasificados. Estas becas serán de 24.000 euros y 9.000 euros, respectivamente. Asimismo, se reconocerá el esfuerzo de los centros en la promoción del certamen con una ayuda económica de 1.500 euros para la escuela del primer clasificado.