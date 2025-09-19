Los seis 'genius' de la gastronomía malagueña

La Fundación El Pimpi vuelve a poner cara a seis genios de la gastronomía malagueña. EA través del proyecto Las seis caras de Genius va ... a reconocer la labor de Anabel Martínez, de La Joya de Antequera; Anaís Carretero, de Industrias Cárnicas de Benaoján; Francisco Manuel Pérez Hidalgo, de Bodegas Pérez Hidalgo (Álora); Montse Navarro, de Bodegas Cortijo la Fuente (Mollina), Mari Carmen Torres, de La Huerta de Carmen (Coín) y Miguel López, de Mistela de Arriate.

Durante la presentación han explicado que Genius, que se celebra de la mano de la Diputación de Málaga, a través de Sabor a Málaga, Fundación Mahou San Miguel y La Sole del Pimpi, es un espacio para preservar la esencia de la tierra, dar visibilidad al trabajo de pequeños productores y mostrar cómo sus creaciones trascienden la materia prima para convertirse en cultura y emoción.

Así lo ha explicado el presidente de la Diputación, Francisco Salado, junto a Luis Merino Bayona, presidente de la Fundación El Pimpi y Samuel Perea, director de Genius, en una presentación donde se han revelado las seis nuevas caras de Genius y el programa de actividades.

Salado ha puesto de manifiesto la importancia de estas jornadas «que representan a lo mejor de la provincia de Málaga, al sector agroalimentario, donde hombres y mujeres con pequeñas empresas dan lo mejor de sí mismos para tener la despensa llena«. En este sentido los ha considerado »embajadores del sector agroalimentario y gastronómico con una nota muy alta».

Merino, por su parte, ha subrayado «que es fundamental crear nuevos formatos que den a conocer el trabajo de los productores malagueños. Apoyarles forma parte de nuestra misión, al igual que preservar nuestras raíces y sabores.» Samuel Perea ha afirmado que estas personas seleccionadas «nos recuerdan que lo extraordinario no solo se imagina, sino que también se hace realidad».

El programa para descubrir el alma de los productores cuenta con dos hitos principales. El primero de ellos, denominado Las seis caras de Genius, se celebrará el 1 de octubre en La Sole del Pimpi a partir de las 18 horas. Allí, los seis protagonistas conversarán con seis periodistas gastronómicos en un encuentro conducido por la periodista Rocío Gaspar. Participarán María José Vidal (Canal Málaga Radio), Enrique Bellver (Diario SUR y Onda Cero), Isabel Naranjo (Onda Cero), Juan Soto (Diario SUR), Javier Almellones (La Alacena de Málaga) y Yolanda Cisneros (Cómetelo, Canal Sur TV).

El segundo evento se celebrará el 7 de octubre a partir de las 12 horas en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial y a él asistirán más de 400 estudiantes de escuelas de hostelería malagueñas, que vivirán un laboratorio creativo junto a los seis Genius.