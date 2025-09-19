Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Foto de familia con autoridades, organizadores y los reconocidos. Sur

Los seis 'genius' de la gastronomía malagueña

La Fundación El Pimpi reconoce a seis profesionales de la provincia por el trabajo que realizan en defensa de la despensa malagueña

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:07

La Fundación El Pimpi vuelve a poner cara a seis genios de la gastronomía malagueña. EA través del proyecto Las seis caras de Genius va ... a reconocer la labor de Anabel Martínez, de La Joya de Antequera; Anaís Carretero, de Industrias Cárnicas de Benaoján; Francisco Manuel Pérez Hidalgo, de Bodegas Pérez Hidalgo (Álora); Montse Navarro, de Bodegas Cortijo la Fuente (Mollina), Mari Carmen Torres, de La Huerta de Carmen (Coín) y Miguel López, de Mistela de Arriate.

