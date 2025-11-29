Royal Bliss ofreció el mejor complemento a la Gala de la Guía Michelin

Málaga volvió a demostrar su relevancia en el sector de la alta cocina acogiendo el pasado martes 25 de noviembre la última edición de la ... Gala dela Guía Michelin España, celebrada en el espacio malagueño de artes escénicas y entretenimiento Sohrlin Andalucía. Un evento que supuso la primera estrella para un restaurante malagueño, Palodú. Una velada mágica en la que Royal Bliss volvió a brillar con luz propia.

Durante las últimas nueve ediciones de la Gala de la Guía Michelin España, Royal Bliss ha estado acompañando a los mejores chefs como patrocinadores oficiales de esta jornada memorable. Una de las más importantes para la alta cocina española. Royal Bliss contó con un espacio privilegiado y emblemático durante la gala, ofreciendo al público asistente una muestra de su insuperable calidad y personalidad.

Royal Bliss estuvo aportando el toque perfecto para una noche realmente memorable, como el mejor complemento a las mejores creaciones gastronómicas. Mixer oficial de la Guía Michelin, ha contado con una presencia destacada en la gala durante las últimas nueve ediciones.

Royal Bliss ha logrado en poco más de un lustro estar presente en más del 25% de los establecimientos hosteleros. La clave de su éxito tan inmediato ha sido una apuesta decidida por la ruptura con lo convencional, gracias a su diseño moderno y atrevido, sus 100% aromas naturales y su burbuja fina, que permiten un trago ligero y potencia el sabor del combinado con el que se mezcla. En este sentido, resulta la mejor opción para combinarlas con las mejores marcas.

Royal Bliss supone una nueva forma de entender el mundo de los mixers: la marca cuenta con 10 variedades de sabores complejos con una amplia diversidad de matices y mucha versatilidad, lo que posibilita composiciones infinitas. Con ello, Royal Bliss facilita a los bartenders la elaboración de composiciones personales, mientras que su nueva y moderna imagen le otorga un carácter premium. Una opción ideal para cualquier momento de consumo.