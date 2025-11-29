La vieja bodega Casalarreina (La Rioja): Cocina tradicional riojana

Desde hace ya más de treinta años, este restaurante lleva con sus puertas abiertas y ofreciendo, como aseguran, La Rioja en el plato, es decir, ... elaborando una cocina muy tradicional en cuanto a sus elaboraciones y muy pegada a la tierra en cuanto a sabores. En la carta de esta casa hay poco espacio para la reinterpretación de los platos más populares, aunque siempre es posible que nos encontremos con alguno, como el pulpo a la plancha.

En el año 1994 se abría este restaurante y ocupaba un viejo edificio del siglo XVII, más tarde, en el año 2001 un incendio destruyó el establecimiento y pasado un tiempo volvió a abrir sus puertas totalmente restaurado y conservando ese sabor rústico que siempre ha caracterizado a esta casa. A su favor está ser uno de los referentes emblemáticos en toda la comarca del turismo enológico y además uno de los restaurantes más frecuentado por bodegueros y profesionales del mundo del vino. Está a menos de seis kilómetros de Haro, capital del vino de Rioja.

Dirección Av. La Rioja, 17

Teléfono 941 324 254

Cierre Martes

Calificación 6,5 / 10





Entre sus platos más tradicionales figura la menestra de verduras de temporada, los callos con morros, aunque no es el plato que yo recomendaría por su contundente sabor, las manitas deshuesadas y la chuleta de vacuno gallego. La carta de vinos es la idónea para esta casa.